W Polsce Trybunał Konstytucyjny może wznowić merytoryczne rozpatrywanie spraw w ciągu kilku tygodni. W rozmowie na antenie TVP Info powiedział o tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, informuje RMF24.

Pierwsze rozprawy oczekiwane za kilka tygodni

W piątek sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym i odsunęła od wykonywania obowiązków jego dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Według Żurka w ciągu kilku tygodni mogą odbyć się pierwsze rozprawy oraz merytoryczne rozpoznanie pierwszych spraw.

Minister zaznaczył, że chodzi między innymi o skargi obywateli, które, w jego ocenie, przez długi czas pozostawały nierozpoznane. Za jedno z pilnych zadań nowego kierownictwa trybunału uznał także przygotowanie budżetu na następny rok i pozytywnie ocenił zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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Wypowiedzi o immunitetach i wizycie prezydenta

Żurek oświadczył, że chce jak najszybszego rozpatrzenia złożonych w piątek wniosków o uchylenie immunitetu osobom z odsuniętego kierownictwa trybunału. W szczególności zarzucił Święczkowskiemu, że ten rzekomo uważa się za niepodlegającego osądzeniu na zasadach ogólnych. Jest to stanowisko ministra, a nie fakt ustalony przez sąd.

Osobno szef polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości ostro skrytykował nocną wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w budynku Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Według RMF24 prezydent przerwał podróż do Senegalu, wrócił do stolicy, odbył konsultacje z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przybył do budynku trybunału przy alei Szucha.

Żurek oświadczył, że rozpatruje wejście prezydenta do budynku w kategoriach prawa karnego i uważa, że prokuratura powinna zareagować na działania osób towarzyszących Nawrockiemu. W związku z sytuacją w trybunale na stronie internetowej Sądu Najwyższego Polski opublikowano zarządzenie o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów na 3 listopada. Uczestnicy mają omówić zagrożenia dla porządku konstytucyjnego, niezależności władzy sądowniczej i funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa.

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