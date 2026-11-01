波兰宪法法庭可能在数周内恢复对案件实体问题的审理。司法部长兼总检察长瓦尔德马尔·茹雷克在TVP Info节目中表示了这一点，RMF24报道。

首次听证会预计将在数周内举行

周五，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡接管宪法法庭领导工作，并暂停其前任负责人博格丹·希文奇科夫斯基履职。茹雷克表示，首次听证会以及对首批案件实体问题的审理可能在数周内举行。

部长指出，其中尤其涉及公民申诉；据他评估，这些申诉长期未获审理。他还称，为下一年度编制预算是法庭新领导层的紧迫任务之一，并积极评价了召开宪法法庭法官全体会议一事。

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有关豁免权和总统访问的声明

茹雷克表示，他希望尽快审理周五提交的、要求解除被暂停职务的法庭领导层人员豁免权的申请。他尤其指责希文奇科夫斯基据称认为自己不受一般司法程序审判。这是部长的立场，而非由法院认定的事实。

此外，波兰司法部长严厉批评总统卡罗尔·纳夫罗茨基夜间到访华沙宪法法庭大楼。根据RMF24的消息，总统中断了前往塞内加尔的行程，返回首都，与最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基进行了磋商，随后抵达舒哈大道上的法庭大楼。

茹雷克表示，他从刑法角度看待总统进入该大楼一事，并认为检察机关应对陪同纳夫罗茨基人员的行为作出回应。在法庭局势的背景下，波兰最高法院网站公布了一项命令，召集法官特别全体会议于11月3日举行。与会者将讨论对宪法秩序、司法独立以及国家宪法机构运作的威胁。

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