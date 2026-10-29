W Polsce zmarł 91-letni biskup Paweł Socha — RMF24

W Polsce w wieku 91 lat zmarł biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha. Należał do Zgromadzenia Misji, wspólnoty zakonnej założonej przez św. Wincentego à Paulo. O śmierci hierarchy informuje RMF24.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaznaczono, że data i miejsce pogrzebu zostaną ogłoszone później.

Posługa w diecezji

Paweł Socha urodził się 10 stycznia 1935 roku w Wojsławicach koło Radomia. W 1951 roku wstąpił do Zgromadzenia Misji, a 22 maja 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie w kościele Zgromadzenia Misji w Krakowie.

W 1969 roku Socha uzyskał doktorat z teologii. Papież Paweł VI 16 listopada 1973 roku mianował go biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji gorzowskiej. Sakrę biskupią otrzymał 26 grudnia tego samego roku z rąk kardynała Karola Wojtyły.

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Praca w episkopacie i odznaczenia

W ramach Konferencji Episkopatu Polski Paweł Socha w latach 1980–1996 przewodniczył Komisji do spraw Duchowieństwa. W 1990 roku uczestniczył w VIII Synodzie Biskupów w Rzymie, poświęconym formacji kapłanów.

Biskup przeszedł na emeryturę w 2012 roku, gdy miał 77 lat. W 2018 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2024 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnie publiczne wystąpienia

Nawet w podeszłym wieku Socha pozostawał aktywny w działalności duszpasterskiej. W marcu apelował do biskupów, aby mniej koncentrowali się na ciągłym planowaniu, aktywizmie, statystykach i mierzalnym sukcesie, a bardziej wspólnie wsłuchiwali się w to, co Bóg mówi i nakazuje czynić.

Mówiąc o skandalach seksualnych w Kościele katolickim, biskup podkreślał potrzebę prawdy, sprawiedliwości i oczyszczenia. Zaznaczał również, że ważniejsze od reform strukturalnych jest nawrócenie serc.

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