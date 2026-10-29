Demokraci mają niewielką przewagę w wyścigach do Senatu USA w stanach Kansas i Maine przed wyborami. Według sondażu CNN/SSRS, na który powołuje się The Hill, kandydatów Partii Demokratycznej popiera w obu stanach 49% prawdopodobnych wyborców, a ich republikańskich rywali — 45%. Różnica czterech punktów procentowych mieści się w granicach błędu statystycznego.

Wyścig w Kansas

W Kansas demokrata Adam Hamilton wyprzedza urzędującego republikańskiego senatora Rogera Marshalla — 49% do 45%. Sondaż wykazał również, że Hamilton ma dodatni bilans ocen wynoszący trzy punkty, podczas gdy u Marshalla ujemny bilans wynosi 17 punktów.

Koszty życia były najważniejszym problemem dla 43% ankietowanych wyborców w Kansas. Chociaż prezydent Donald Trump wygrał w tym stanie w wyborach w 2024 roku przewagą 16 punktów, kampania do Senatu stała się konkurencyjna pod koniec cyklu wyborczego. Według bezpartyjnego prognostyka Decision Desk HQ Marshall ma 58% szans na reelekcję, a wyścig sklasyfikowano jako trudny do przewidzenia.

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Sytuacja w Maine

W stanie Maine demokrata Troy Jackson również wyprzedza urzędującą republikańską senator Susan Collins, uzyskując 49% wobec 45%. W sierpniowym sondażu CNN Jackson miał przewagę trzech punktów.

Spośród zwolenników Collins 74% oświadczyło, że głosuje na jej poparcie. Jednocześnie tylko 26% wyborców Jacksona wskazało, że oddaje głos właśnie na niego, a 73% wyjaśniło swój wybór sprzeciwem wobec Collins. Decision Desk HQ ocenia prawdopodobieństwo zwycięstwa Jacksona na 57%.

Sondaż przeprowadzono od 20 do 27 października wśród 783 prawdopodobnych wyborców w Maine i 838 w Kansas. Błąd statystyczny każdego badania wynosi 4,5 punktu procentowego. Decision Desk HQ ocenia również prawdopodobieństwo przejęcia przez demokratów kontroli nad Senatem na 60%.

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