Демократы имеют небольшое преимущество в гонках за места в Сенате США в штатах Канзас и Мэн накануне выборов. Согласно опросу CNN/SSRS, на который ссылается The Hill, кандидатов от Демократической партии в обоих штатах поддерживают 49% вероятных избирателей, а их соперников-республиканцев — 45%. Разница в четыре процентных пункта находится в пределах статистической погрешности.

Гонка в Канзасе

В Канзасе демократ Адам Гамильтон опережает действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла — 49% против 45%. Опрос также показал, что у Гамильтона положительный баланс оценок в три пункта, тогда как у Маршалла отрицательный баланс составляет 17 пунктов.

Главной проблемой для 43% опрошенных избирателей Канзаса стала стоимость жизни. Хотя президент Дональд Трамп победил в штате на выборах 2024 года с преимуществом в 16 пунктов, сенатская кампания стала конкурентной в конце избирательного цикла. По оценке беспартийного прогнозиста Decision Desk HQ, Маршалл имеет 58% шансов на переизбрание, а гонка классифицирована как трудно предсказуемая.

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Ситуация в Мэне

В штате Мэн демократ Трой Джексон также опережает действующую сенатора-республиканку Сьюзен Коллинз с результатом 49% против 45%. В августовском опросе CNN Джексон имел преимущество в три пункта.

Среди сторонников Коллинз 74% заявили, что голосуют в ее поддержку. В то же время лишь 26% избирателей Джексона отметили, что отдают голос именно за него, а 73% объяснили свой выбор оппозицией к Коллинз. Decision Desk HQ оценивает вероятность победы Джексона в 57%.

Опрос проводился с 20 по 27 октября среди 783 вероятных избирателей в Мэне и 838 — в Канзасе. Статистическая погрешность каждого исследования составляет 4,5 процентного пункта. Decision Desk HQ также оценивает вероятность перехода контроля над Сенатом к демократам в 60%.

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