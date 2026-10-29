在选举前夕，民主党在堪萨斯州和缅因州的美国参议院选举中占据微弱优势。据The Hill援引CNN/SSRS的一项民调报道，两个州均有49%的可能选民支持民主党候选人，45%支持其共和党对手。四个百分点的差距处于统计误差范围内。

堪萨斯州的选情

在堪萨斯州，民主党人亚当·汉密尔顿以49%对45%领先于现任共和党参议员罗杰·马歇尔。民调还显示，汉密尔顿的净好感度为正3个百分点，而马歇尔的净好感度为负17个百分点。

生活成本是43%受访堪萨斯州选民最关切的问题。尽管唐纳德·特朗普总统在2024年选举中以16个百分点的优势赢得该州，但参议院竞选在选举周期后期变得具有竞争性。无党派预测机构Decision Desk HQ评估，马歇尔有58%的连任机会，这场选举被归类为结果难以预测。

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缅因州的情况

在缅因州，民主党人特洛伊·杰克逊同样以49%对45%领先于现任共和党参议员苏珊·柯林斯。在CNN于8月进行的民调中，杰克逊领先3个百分点。

在柯林斯的支持者中，74%表示他们投票是为了支持她。与此同时，只有26%的杰克逊选民表示他们投票是专门支持他，73%则称其选择是出于反对柯林斯。Decision Desk HQ评估杰克逊获胜的概率为57%。

该民调于10月20日至27日进行，受访者包括缅因州783名可能选民和堪萨斯州838名可能选民。每项调查的统计误差为4.5个百分点。Decision Desk HQ还评估民主党获得参议院控制权的概率为60%。

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