Опитування CNN: демократи лідирують у Канзасі й Мені — The Hill

Демократи мають незначну перевагу в перегонах до Сенату США у штатах Канзас і Мен напередодні виборів. Згідно з опитуванням CNN/SSRS, на яке посилається The Hill, в обох штатах кандидатів від Демократичної партії підтримують 49% імовірних виборців, а їхніх суперників-республіканців — 45%. Різниця в чотири відсоткові пункти перебуває в межах статистичної похибки.

Перегони у Канзасі

У Канзасі демократ Адам Гамільтон випереджає чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла — 49% проти 45%. Опитування також засвідчило, що Гамільтон має позитивний баланс оцінок у три пункти, тоді як у Маршалла негативний баланс становить 17 пунктів.

Головною проблемою для 43% опитаних виборців Канзасу стала вартість життя. Хоча президент Дональд Трамп переміг у штаті на виборах 2024 року з перевагою у 16 пунктів, сенатська кампанія стала конкурентною наприкінці виборчого циклу. За оцінкою непартійного прогнозиста Decision Desk HQ, Маршалл має 58% шансів на переобрання, а перегони класифіковані як такі, де результат важко передбачити.

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Ситуація в Мені

У штаті Мен демократ Трой Джексон також випереджає чинну сенаторку-республіканку Сьюзен Коллінз із результатом 49% проти 45%. У серпневому опитуванні CNN Джексон мав перевагу в три пункти.

Серед прихильників Коллінз 74% заявили, що голосують на її підтримку. Водночас лише 26% виборців Джексона зазначили, що віддають голос саме за нього, а 73% пояснили свій вибір опозицією до Коллінз. Decision Desk HQ оцінює ймовірність перемоги Джексона у 57%.

Опитування проводили з 20 до 27 жовтня серед 783 імовірних виборців у Мені та 838 — у Канзасі. Статистична похибка кожного дослідження становить 4,5 відсоткового пункту. Decision Desk HQ також оцінює ймовірність переходу контролю над Сенатом до демократів у 60%.

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