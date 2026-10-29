波兰91岁主教保禄·索哈去世——RMF24

波兰绿山城-戈茹夫教区荣休主教保禄·索哈于91岁去世。他隶属于遣使会，这是由圣文生·德·保禄创立的修会团体。RMF24报道了这位教会高层的死讯。

绿山城-戈茹夫教区表示，葬礼的日期和地点将于稍后公布。

在教区的服务

保禄·索哈于1935年1月10日出生于拉多姆附近的沃伊斯瓦维采。1951年，他加入遣使会；1958年5月22日，他在克拉科夫遣使会教堂接受司铎祝圣。

1969年，索哈获得神学博士学位。1973年11月16日，教宗保禄六世任命他为新成立的戈茹夫教区辅理主教。同年12月26日，他由枢机卡罗尔·沃伊蒂瓦主持接受主教祝圣。

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在主教团的工作与荣誉

在波兰主教团内，保禄·索哈于1980年至1996年担任圣职人员事务委员会主席。1990年，他参加了在罗马举行的第八届世界主教会议，该会议 посвящ于司铎培育。

该主教于2012年退休，当时他77岁。2018年，他获授骑士十字勋章；2024年，获授波兰复兴勋章军官十字勋章。

最后的公开呼吁

即使在高龄时，索哈仍积极从事牧灵工作。今年3月，他呼吁主教们少关注持续规划、行动主义、统计数据和可量化的成功，更多地共同聆听上帝所说和命令去做的事。

谈及天主教会的性丑闻时，这位主教强调需要真相、正义和净化。他还指出，比起结构性改革，更重要的是心灵的皈依。

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