美国众议院民主党人要求美国移民和海关执法局（ICE）公布该机构拘押的怀孕女性移民中有关流产、死产和妊娠相关住院的数据。据《卫报》报道，美国国土安全部证实，ICE没有2025年10月至2026年6月期间的流产数据。

致ICE领导层的信函

众议员布列塔尼·佩特森、乔伊斯·比蒂和罗宾·凯利向ICE代理局长戴维·文图雷利致信。另有64名众议院议员在信上签字。

立法者要求解释ICE为恢复缺失数据采取了哪些措施，以及该机构领导层何时首次获悉流产病例记录存在问题。他们要求该机构在11月6日前作出答复，并要求解释拘押怀孕女性移民的依据。

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缺失的记录

ICE在内部文件中表示，由于处理医疗账单的服务提供商发生变更，该机构没有2025年10月3日之后的流产数据。此类账单的处理延误了数月。起初，一名国土安全部发言人表示，ICE在月度报告中追踪流产情况，但随后确认2025年10月至2026年6月期间没有相关数据。

该媒体获得的文件显示，在唐纳德·特朗普政府执政的前九个月，ICE记录了18起流产。文件还显示，去年秋冬两季，该机构拘押的怀孕女性移民数量比此前一年中的任何时候都多。国土安全部一名发言人驳斥了有关怀孕被拘押者未获得适当医疗照护的说法。

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