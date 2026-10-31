视频：德国数万名年轻人走上街头，抗议征兵

10月31日，德国多个大城市爆发了大规模青年抗议活动，反对总理弗里德里希·梅尔茨及其政府的政策。这些抗议活动由“Z世代受够了！”（Gen Z hat genug!）运动组织发起。

据初步估计，柏林的参与人数最多，约有5000人。 斯图加特约有3000人参加抗议，汉堡则有超过2000人。组织者称，共有12个城市举行了示威活动，参与人数超过6.8万人。与此同时，部分城市的警方官方统计数字则低于这一数字。

青年们的主要诉求包括：降低生活成本、增加教育经费、保护气候以及维护社会保障。 此外，示威者还反对增加军事开支以及可能实施的征兵制。标语牌上的口号包括“教育而非枪声”和“反对征兵”。

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在一些城市，和平示威演变成了与警方的冲突。特别是在汉堡，示威者焚烧垃圾桶、燃放鞭炮，并向执法人员投掷各种物品。 警方动用水炮，将人群从几条街道上驱散。

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抗议期间，现场还响起了要求弗里德里希·梅尔茨下台的呼声。年轻人表示生活质量正在恶化，并对德国当局的决策表示不满。

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来源：《时代周报》（DIE ZEIT）

周六，德国举行了“Z世代做主”（Gen Z regelt）运动的示威活动，参与者要求增加教育经费并降低生活成本。柏林、法兰克福和慕尼黑警方通报称，示威者总数约为6000人。

在法国，中小学生和大学生组织代表表示，在与总理塞巴斯蒂安·勒科尔努及相关部长会面后，他们将继续进行抗议活动。

在阿尔巴尼亚的蒂拉纳，反对党民主党的议员们在议会大厅内点燃烟火，从而扰乱了议会会议。在就《中央银行法》进行表决时，他们还封锁了通往议事台的通道。

在阿尔巴尼亚的蒂拉纳，随着持续近五个月的反政府和反腐败抗议活动，蒂拉纳大学的学生和教师再次聚集在教育部门前。 示威者反对腐败、大学管理问题以及教育费用上涨，并要求总理埃迪·拉马辞职。

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