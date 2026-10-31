Видео: В Германии десятки тысяч молодых людей вышли на протесты против призыва в армию

31 октября в нескольких крупных городах Германии прошли масштабные молодежные протесты против политики канцлера Фридриха Мерца и его правительства. Акции организовало движение Gen Z hat genug! («Поколению Z хватит!»).

По предварительным оценкам, больше всего участников собралось в Берлине — около 5 тысяч. В Штутгарте протестовали примерно 3 тысячи человек, а в Гамбурге — более 2 тысяч. Организаторы заявили о демонстрациях в 12 городах с участием более 68 тысяч человек. В то же время официальные оценки полиции в отдельных городах были ниже.

Среди главных требований молодежи — снижение стоимости жизни, увеличение финансирования образования, защита климата и сохранение социальных гарантий. Также демонстранты выступают против увеличения военных расходов и возможного введения призыва на военную службу. Среди лозунгов на плакатах были «Образование вместо стрельбы» и «Нет призыву».

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/6.mp4

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией. В частности, в Гамбурге участники жгли мусорные баки, запускали петарды и бросали в правоохранителей различные предметы. Полиция применила водометы и оттеснила толпу с нескольких улиц.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/3-3.mp4

Во время протестов также раздавались призывы к отставке Фридриха Мерца. Молодые люди заявляют об ухудшении качества жизни и недовольстве решениями немецких властей.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/2-5.mp4

Источник: DIE ZEIT

В Германии в субботу прошли акции кампании Gen Z regelt, участники которых требовали увеличения финансирования образования и снижения стоимости жизни. Полиция Берлина, Франкфурта и Мюнхена сообщила в общей сложности о примерно 6 тысячах демонстрантов.

Во Франции представители ученических и студенческих организаций заявили, что продолжат протесты после встреч с премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами.

В Тиране, Албания, депутаты оппозиционной Демократической партии сорвали заседание парламента, зажегши фаеры в зале. Они также заблокировали доступ к трибуне во время голосования по закону о Центральном банке.

В Тиране, Албания, студенты и преподаватели Тиранского университета вновь собрались у здания Министерства образования на фоне антиправительственных и антикоррупционных протестов, продолжающихся уже почти пять месяцев. Участники выступают против коррупции, проблем в управлении университетами и роста стоимости образования, а также требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Читай нас в