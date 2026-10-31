Демократы в Палате представителей США потребовали от Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) обнародовать данные о выкидышах, мертворождениях и связанных с беременностью госпитализациях среди беременных иммигранток, которых удерживает ведомство. Как сообщает The Guardian, Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что у ICE нет данных о выкидышах за период с октября 2025 года по июнь 2026 года.

Письмо руководству ICE

Письмо исполняющему обязанности директора ICE Дэвиду Вентурелли направили члены Палаты представителей Бриттани Петтерсен, Джойс Битти и Робин Келли. Его также подписали еще 64 члена Палаты представителей.

Законодатели попросили объяснить, какие меры ICE приняла для восстановления отсутствующих данных, а также когда руководство службы впервые узнало о проблемах с учетом случаев выкидышей. Они дали ведомству срок до 6 ноября для ответа и попросили объяснить основания для содержания беременных иммигранток под стражей.

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Отсутствующие записи

Во внутренних документах ICE указала, что не располагает данными о выкидышах после 3 октября 2025 года из-за смены поставщика услуг по обработке медицинских счетов. Обработка таких счетов задерживалась в течение нескольких месяцев. Сначала представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что ICE отслеживает выкидыши в ежемесячных отчетах, но позднее подтвердил отсутствие данных за период с октября 2025 года по июнь 2026 года.

Документы, полученные изданием, свидетельствуют, что в течение первых девяти месяцев администрации Дональда Трампа ICE зафиксировала 18 выкидышей. Также, согласно этим документам, прошлой осенью и зимой служба содержала больше беременных иммигранток, чем когда-либо в течение предыдущего года. Представитель Министерства внутренней безопасности отверг утверждения о ненадлежащей медицинской помощи беременным задержанным.

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