Президент Эстонии Юлле Мадизе предложила парламенту страны — Рийгикогу — назначить судью Верховного суда Оливера Каска следующим канцлером юстиции. Об этом сообщает ERR News.

Кандидатура для парламента

Мадизе занимала должность канцлера юстиции до вступления в должность президента ранее в этом месяце. В заявлении, опубликованном в субботу на сайте президента, она сообщила о выдвижении Каска в качестве своего преемника.

Президент назвала Каска признанным специалистом в области конституционного права и защиты основных прав в Эстонии и за ее пределами. По словам Мадизе, его работа в Административной палате Таллиннского окружного суда и избрание судьей Верховного суда подтверждают его профессиональную компетентность, лидерские и коммуникативные навыки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опыт Оливера Каска

Оливер Каск окончил юридический факультет Тартуского университета. Он работал в Министерстве юстиции, а в 2004–2024 годах был судьей Таллиннского окружного суда, в том числе возглавлял его Административную палату. С сентября 2024 года Каск является судьей Верховного суда.

Перед внесением кандидатуры Мадизе провела консультации с представителями парламентских партий. Она отметила, что профессиональный опыт, знания и личные качества Каска делают его подходящим кандидатом на должность канцлера юстиции.

Читай нас в