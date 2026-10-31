Президентка Естонії Мадізе висунула Каска на посаду канцлера юстиції — ERR News

Президентка Естонії Юлле Мадізе запропонувала парламенту країни — Рійґікоґу — призначити суддю Верховного суду Олівера Каска наступним канцлером юстиції. Про це повідомляє ERR News.

Кандидатура для парламенту

Мадізе обіймала посаду канцлера юстиції до вступу на посаду президентки раніше цього місяця. У заяві, оприлюдненій у суботу на сайті президента, вона повідомила про висунення Каска як свого наступника.

Президентка назвала Каска визнаним фахівцем із конституційного права та захисту основних прав в Естонії й за її межами. За словами Мадізе, його робота в адміністративній палаті Талліннського окружного суду та обрання суддею Верховного суду підтверджують його професійну компетентність, лідерські та комунікаційні навички.

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Досвід Олівера Каска

Олівер Каск закінчив юридичний факультет Тартуського університету. Він працював у Міністерстві юстиції, а в 2004–2024 роках був суддею Талліннського окружного суду, зокрема очолював його адміністративну палату. Від вересня 2024 року Каск є суддею Верховного суду.

Перед внесенням кандидатури Мадізе провела консультації з представниками парламентських партій. Вона зазначила, що професійний досвід, знання та особисті якості Каска роблять його відповідним кандидатом на посаду канцлера юстиції.

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