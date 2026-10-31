Prezydent Estonii Ülle Madise zaproponowała parlamentowi kraju — Riigikogu — powołanie sędziego Sądu Najwyższego Olivera Kaska na stanowisko kolejnego kanclerza sprawiedliwości. Poinformował o tym ERR News.

Kandydatura dla parlamentu

Madise zajmowała stanowisko kanclerza sprawiedliwości przed objęciem urzędu prezydentki na początku tego miesiąca. W oświadczeniu opublikowanym w sobotę na stronie internetowej prezydenta poinformowała o zgłoszeniu Kaska jako swojego następcy.

Prezydentka nazwała Kaska uznanym specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego i ochrony praw podstawowych w Estonii i poza jej granicami. Według Madise jego praca w Izbie Administracyjnej Tallińskiego Sądu Okręgowego oraz wybór na sędziego Sądu Najwyższego potwierdzają jego kompetencje zawodowe, umiejętności przywódcze i komunikacyjne.

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Doświadczenie Olivera Kaska

Oliver Kask ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Tartu. Pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w latach 2004–2024 był sędzią Tallińskiego Sądu Okręgowego, w tym kierował jego Izbą Administracyjną. Od września 2024 roku Kask jest sędzią Sądu Najwyższego.

Przed zgłoszeniem kandydatury Madise przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami partii parlamentarnych. Zaznaczyła, że doświadczenie zawodowe, wiedza i cechy osobiste Kaska czynią go odpowiednim kandydatem na stanowisko kanclerza sprawiedliwości.

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