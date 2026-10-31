W Gdańsku w Polsce opłaty za wywóz śmieci wzrosły o 25%. Jak podaje Interia, jedną z przyczyn podwyżki był system kaucyjny dla opakowań: przez niego miejskie sortownie otrzymują mniej cennych surowców wtórnych.

Mniej surowców dla sortowni

W ciągu roku działania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono w jego ramach 5 mld butelek, a jego skuteczność osiągnęła 60% — poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polski. Butelki zebrane w ramach systemu są transportowane bezpośrednio do centrów logistycznych operatorów, a stamtąd do zakładów przetwórczych.

Miejskie sortownie nie uczestniczą w tym łańcuchu. Przed wprowadzeniem systemu wyodrębniały one ze strumienia odpadów surowce nadające się do ponownego wykorzystania i sprzedawały je przetwórcom. Spadek ilości plastiku i aluminium zmniejsza przychody takich przedsiębiorstw ze sprzedaży surowców.

Miasta oceniają straty

Według danych dziennika Rzeczpospolita, przytaczanych przez Interię, w Poznaniu od stycznia do września masa odpadów z plastiku i aluminium spadła o 7%, a w Gdańsku — o 5,8%. W Krakowie zebrano o 46% mniej plastiku niż w 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza Marzena Gawkowska poinformowała, że masa cennych surowców w sortowniach zmniejszyła się o połowę. Rzecznik olsztyńskiego ratusza Patryk Pulikowski bezpośrednio powiązał z systemem kaucyjnym straty w wysokości 650 tys. złotych. W Krakowie zaznaczono, że na wynik finansowy wpływają również zmiany cen rynkowych surowców.

Czy taryfy będą rosły?

Władze Poznania, Warszawy i Krakowa nie planują w najbliższym czasie podnosić opłat za wywóz śmieci. Dalsze decyzje będą zależeć od wyników przetargów, wartości surowców i cen paliw. W Poznaniu oświadczono, że system gospodarowania odpadami jest obecnie zbilansowany.

We Wrocławiu stawka we wrześniu wzrosła z 41,24 do 55 złotych od osoby, jednak władze miasta nie wiążą tej decyzji z systemem kaucyjnym.

Czytaj nas na