В Гданьске плату за вывоз мусора повысили на 25% — Interia

В Гданьске, Польша, плату за вывоз мусора повысили на 25%. По данным Interia, одной из причин повышения стала залоговая система для тары: из-за нее городские сортировочные предприятия получают меньше ценного вторсырья.

Меньше сырья для сортировочных предприятий

За год работы залоговой системы в Польше в нее вернули 5 млрд бутылок, а ее эффективность достигла 60%, сообщило Министерство климата и окружающей среды Польши. Бутылки, собранные в рамках системы, перевозят напрямую в логистические центры операторов, а оттуда — на перерабатывающие предприятия.

Городские сортировочные комплексы не участвуют в этой цепочке. До введения системы они отбирали из потока отходов сырье, пригодное для повторного использования, и продавали его переработчикам. Сокращение объемов пластика и алюминия уменьшает доходы таких предприятий от продажи сырья.

Города оценивают потери

По данным газеты Rzeczpospolita, которые приводит Interia, в Познани с января по сентябрь масса отходов из пластика и алюминия снизилась на 7%, а в Гданьске — на 5,8%. В Кракове собрали на 46% меньше пластика по сравнению с 2025 годом.

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Пресс-секретарь мэрии Варшавы Маржена Гавковская сообщила, что масса ценного сырья на сортировочных предприятиях сократилась вдвое. Пресс-секретарь мэрии Ольштына Патрик Пуликовский напрямую связал с залоговой системой потери в размере 650 тыс. злотых. В Кракове отметили, что на финансовый результат также влияют изменения рыночных цен на сырье.

Будут ли расти тарифы?

Власти Познани, Варшавы и Кракова в ближайшее время не планируют повышать тарифы на вывоз мусора. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов тендеров, стоимости сырья и цен на топливо. В Познани заявили, что система обращения с отходами сейчас сбалансирована.

Во Вроцлаве тариф в сентябре вырос с 41,24 до 55 злотых с человека, однако городские власти не связывают это решение с залоговой системой.

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