格但斯克垃圾清运费上调25%——Interia

波兰格但斯克的垃圾清运费上调了25%。据Interia报道，涨价的原因之一是包装容器押金返还制度：由于该制度，市政分拣企业获得的有价值可回收材料减少了。

分拣企业的原材料减少

波兰气候与环境部表示，波兰押金返还制度运行一年内，已有50亿个瓶子通过该制度退回，其效率达到60%。在该制度内收集的瓶子被直接运往运营商的物流中心，随后送往再加工企业。

市政分拣综合体不参与这一链条。在该制度实施前，它们从废物流中分拣出可再利用的原材料，并将其出售给再加工企业。塑料和铝的数量减少，降低了这类企业出售原材料的收入。

城市评估损失

据Interia援引《Rzeczpospolita》报的数据，波兹南1月至9月的塑料和铝废弃物重量下降了7%，格但斯克则下降了5.8%。与2025年相比，克拉科夫收集的塑料减少了46%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

华沙市政厅发言人马热娜·加夫科夫斯卡表示，分拣企业中的有价值原材料重量减少了一半。奥尔什丁市政厅发言人帕特里克·普利科夫斯基将65万兹罗提的损失直接归因于押金返还制度。克拉科夫方面指出，原材料市场价格的变化也会影响财务结果。

费率会继续上涨吗？

波兹南、华沙和克拉科夫当局近期没有提高垃圾清运费率的计划。后续决定将取决于招标结果、原材料价值和燃油价格。波兹南表示，其废物管理系统目前处于平衡状态。

弗罗茨瓦夫的费率在9月从每人41.24兹罗提上调至55兹罗提，但市政府并未将这一决定与押金返还制度联系起来。

关注我们在