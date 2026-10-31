在币安遭遇大规模黑客攻击后，各大加密货币交易所正加强资金保护措施

在币安（Binance）发生63亿美元资金被盗的大规模盗窃事件后，加密货币交易所Coinbase、Kraken和Gemini正在重新审视其安全措施。

Coinbase宣布对加密货币冷存储系统进行额外调整。该公司安全总监杰夫·隆霍夫表示，采取这些措施是出于谨慎考虑。

Gemini 加强了交易监控，增加了额外的通知机制，并对资金转移设置了限制。Kraken 表示正在密切关注事态发展，该交易所的所有服务均正常运行。

与此同时，Binance的提现功能仍处于暂停状态。据媒体报道，该平台计划于11月1日（周日）基辅时间上午8:00左右恢复系统运行。

10月30日晚，币安宣布已定位受影响的基础设施，撤销了相关访问权限，并采取了额外措施以防止未经授权的交易。

来源：《金融时报》

加密货币交易所币安（Binance）表示，已覆盖其平台在此次63亿美元攻击中被盗资产总额的90%。为弥补损失，该公司内部预留了约63.4亿美元自有资金。

美国总统唐纳德·特朗普表示，其政府正在调查币安交易所63亿美元的遭黑客攻击事件。 在椭圆形办公室被问及朝鲜组织是否可能涉案时，他表示美国目前尚不清楚，但正在调查此事。

黑客从加密货币交易所币安（Binance）窃取了价值63亿美元的数字资产，这已成为全球规模最大的加密货币盗窃案。

加密货币交易所币安（Binance）因正在调查可能发生的安全事件，已暂时暂停所有充提业务。该公司表示正在进行排查，并致力于解决问题。

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