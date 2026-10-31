Криптобіржі посилюють захист коштів після масштабного зламу Binance

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Криптовалютні біржі Coinbase, Kraken та Gemini переглядають заходи безпеки після масштабної крадіжки коштів із Binance на суму $6,3 млрд.

У Coinbase заявили про додаткові зміни в системі холодного зберігання криптовалют. За словами директора з безпеки компанії Джеффа Лунгхофера, ці заходи запровадили з міркувань обережності.

Gemini посилила контроль за операціями, запровадивши додаткові сповіщення та обмеження на переміщення коштів. У Kraken повідомили, що стежать за ситуацією, а всі сервіси біржі працюють у штатному режимі.

Тим часом виведення коштів із Binance залишається призупиненим. За інформацією видання, відновити роботу системи планують орієнтовно о 08:00 за київським часом у неділю, 1 листопада.

Увечері 30 жовтня Binance повідомила, що локалізувала скомпрометовану інфраструктуру, відкликала відповідні дозволи доступу та запровадила додаткові заходи для запобігання несанкціонованим операціям.

Джерело: Financial Times

Криптовалютна біржа Binance заявила, що покрила 90% суми активів, викрадених під час атаки на її платформу на $6,3 млрд. Для покриття втрат компанія внутрішньо зарезервувала близько $6,34 млрд власних коштів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація перевіряє злам криптовалютної біржі Binance на $6,3 млрд. Відповідаючи в Овальному кабінеті на запитання про можливу причетність північнокорейського угруповання, він сказав, що США цього поки не знають, але вивчають ситуацію.

Хакери викрали з криптовалютної біржі Binance цифрові активи на $6,3 млрд, що стало найбільшим криптовалютним пограбуванням у світі.

Криптовалютна біржа Binance тимчасово призупинила всі операції з внесення та виведення коштів через розслідування можливого інциденту безпеки. Компанія заявила, що проводить перевірки та працює над розв’язанням проблеми.

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