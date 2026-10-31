Криптобиржи усиливают защиту средств после масштабного взлома Binance

Криптовалютные биржи Coinbase, Kraken и Gemini пересматривают меры безопасности после масштабной кражи средств с Binance на сумму 6,3 млрд долларов.

В Coinbase заявили о дополнительных изменениях в системе холодного хранения криптовалют. По словам директора по безопасности компании Джеффа Лунгхофера, эти меры были введены из соображений осторожности.

Gemini усилила контроль за операциями, введя дополнительные уведомления и ограничения на перемещение средств. В Kraken сообщили, что следят за ситуацией, а все сервисы биржи работают в штатном режиме.

Между тем вывод средств с Binance по-прежнему приостановлен. По информации издания, возобновить работу системы планируют ориентировочно в 08:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 ноября.

Вечером 30 октября Binance сообщила, что локализовала скомпрометированную инфраструктуру, отозвала соответствующие разрешения на доступ и ввела дополнительные меры для предотвращения несанкционированных операций.

Источник: Financial Times

Криптовалютная биржа Binance заявила, что покрыла 90% суммы активов, похищенных во время атаки на её платформу на сумму $6,3 млрд. Для покрытия убытков компания внутренне зарезервировала около $6,34 млрд собственных средств.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация расследует взлом криптовалютной биржи Binance на сумму 6,3 млрд долларов. Отвечая в Овальном кабинете на вопрос о возможной причастности северокорейской группировки, он сказал, что США пока этого не знают, но изучают ситуацию.

Хакеры похитили с криптовалютной биржи Binance цифровые активы на сумму $6,3 млрд, что стало крупнейшим криптовалютным ограблением в мире.

Криптовалютная биржа Binance временно приостановила все операции по пополнению и снятию средств в связи с расследованием возможного инцидента безопасности. Компания заявила, что проводит проверки и работает над решением проблемы.

Читай нас в