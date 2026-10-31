Первый председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский созвал внеочередное Общее собрание судей Верховного суда. Об этом сообщил судья Верховного суда Камиль Зарадкевич, пишет Interia.

Заседание во вторник

Собрание должно состояться во вторник в 14:00. В распоряжении Капиньский отметил, что чрезвычайный характер обстоятельств не позволяет соблюсти семидневный срок уведомления о заседании.

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Главным пунктом повестки дня определено обсуждение угроз конституционному строю Республики Польша. Участники также должны рассмотреть принятие постановления по этому вопросу.

Вопросы независимости судебной власти

Согласно распоряжению, судьи обсудят соблюдение принципа демократического правового государства, независимость судебной власти и надлежащее функционирование конституционных органов государства. Эти вопросы в документе названы составляющими обсуждения угроз конституционному порядку Польши.

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