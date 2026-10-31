Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Polski Zbigniew Kapiński zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Poinformował o tym sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, pisze Interia.

Posiedzenie we wtorek

Zgromadzenie ma odbyć się we wtorek o godz. 14:00. W zarządzeniu Kapiński zaznaczył, że nadzwyczajny charakter okoliczności uniemożliwia zachowanie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.

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Głównym punktem porządku obrad określono dyskusję o zagrożeniach dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy mają również rozważyć podjęcie uchwały w tej sprawie.

Kwestie niezależności władzy sądowniczej

Zgodnie z zarządzeniem sędziowie omówią przestrzeganie zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależność władzy sądowniczej oraz prawidłowe funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa. Kwestie te w dokumencie wskazano jako elementy dyskusji o zagrożeniach dla porządku konstytucyjnego Polski.

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