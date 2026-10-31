Федеральный судья во Флориде, США, в субботу отклонил с запретом на повторную подачу исправленный иск президента США Дональда Трампа о клевете против медиамагната Руперта Мердока и газеты The Wall Street Journal.

Иск из-за материала газеты

Иск касался материала газеты, в котором говорилось, что Трамп якобы отправил письмо непристойного содержания к 50-летию Джеффри Эпштейна. По утверждению истца, газета распространила в этом материале клевету.

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В материале CNBC Эпштейн назван известным сексуальным преступником. Иск Трампа был направлен как против Мердока, так и против The Wall Street Journal.

Решение судьи

Как сообщает CNBC, решение касается именно исправленной версии искового заявления Трампа. В доступном материале издание не привело подробной аргументации судьи относительно отклонения иска.

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