Federalny sędzia na Florydzie w USA w sobotę oddalił z zakazem ponownego wniesienia poprawiony pozew o zniesławienie prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko magnatowi medialnemu Rupertowi Murdochowi i gazecie The Wall Street Journal.

Pozew dotyczący artykułu gazety

Pozew dotyczył artykułu gazety, w którym stwierdzono, że Trump miał rzekomo wysłać list o nieprzyzwoitej treści z okazji 50. urodzin Jeffreya Epsteina. Według powoda gazeta rozpowszechniła w tym materiale zniesławiające informacje.

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W materiale CNBC Epstein został nazwany znanym przestępcą seksualnym. Pozew Trumpa był skierowany zarówno przeciwko Murdochowi, jak i przeciwko The Wall Street Journal.

Decyzja sędziego

Jak informuje CNBC, decyzja dotyczy właśnie poprawionej wersji pozwu Trumpa. W dostępnym materiale redakcja nie przedstawiła szczegółowego uzasadnienia sędziego dotyczącego oddalenia pozwu.

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