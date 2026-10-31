Giełdy kryptowalutowe Coinbase, Kraken i Gemini dokonują przeglądu środków bezpieczeństwa po kradzieży środków o wartości 6,3 mld dolarów z platformy Binance.

W Coinbase ogłoszono dodatkowe zmiany w systemie przechowywania kryptowalut w trybie offline. Jak powiedział dyrektor ds. bezpieczeństwa firmy, Jeff Lunghofer, środki te wprowadzono ze względów ostrożnościowych.

Gemini wzmocniło kontrolę nad operacjami, wprowadzając dodatkowe powiadomienia i ograniczenia dotyczące przepływu środków. W Kraken poinformowano, że monitorują sytuację, a wszystkie usługi giełdy działają normalnie.

Tymczasem wypłaty środków z Binance pozostają zawieszone. Według informacji podanych przez serwis, przywrócenie działania systemu planowane jest orientacyjnie na godz. 08:00 czasu kijowskiego w niedzielę, 1 listopada.

Wieczorem 30 października Binance poinformowała, że zlokalizowała zainfekowaną infrastrukturę, cofnęła odpowiednie uprawnienia dostępu oraz wprowadziła dodatkowe środki zapobiegające nieautoryzowanym transakcjom.

Źródło: Financial Times

Giełda kryptowalut Binance oświadczyła, że pokryła 90% wartości aktywów skradzionych podczas ataku na jej platformę, wynoszącej 6,3 mld dolarów. W celu pokrycia strat firma zarezerwowała wewnętrznie około 6,34 mld dolarów ze środków własnych.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jego administracja bada sprawę włamania do giełdy kryptowalut Binance, w wyniku którego skradziono 6,3 mld dolarów. Odpowiadając w Gabinecie Owalnym na pytanie o ewentualny udział północnokoreańskiej grupy, powiedział, że Stany Zjednoczone na razie tego nie wiedzą, ale badają sytuację.

Hakerzy wykradli z giełdy kryptowalut Binance aktywa cyfrowe o wartości 6,3 mld dolarów, co stało się największym napadem na giełdę kryptowalut na świecie.

Giełda kryptowalut Binance tymczasowo wstrzymała wszystkie operacje wpłat i wypłat w związku z dochodzeniem w sprawie potencjalnego incydentu bezpieczeństwa. Firma oświadczyła, że przeprowadza kontrole i pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Czytaj nas na