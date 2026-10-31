В Польше министр иностранных дел Радослав Сикорский раскритиковал президента Кароля Навроцкого за приглашение представителей «Конфедерации Польской Короны» Гжегожа Брауна на заседание Совета национальной безопасности. Встреча, созванная президентом, должна состояться в ближайший вторник. Как сообщает RMF24, по мнению Сикорского, приглашение представителей этой группировки призвано ввести ее в политический мейнстрим.

Вопрос американской базы

По словам главы Бюро национальной безопасности Бартоша Гродецкого, на заседании будут обсуждаться текущая ситуация в сфере безопасности в Польше и возможность создания в стране постоянной базы американских войск. Сикорский назвал такую встречу излишней, поскольку польское правительство уже заявляло Соединенным Штатам о готовности построить базу и принять американских военных.

Глава польского МИД также сказал, что США завершают пересмотр своего военного присутствия в Европе и официально попросили Польшу дождаться решения, которое, по его словам, должно быть принято не позднее декабря. Он заявил, что президент Навроцкий должен был бы добиваться от президента США Дональда Трампа давления на Владимира Путина, а не на Украину.

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Заявления о давлении на дипломатов

В интервью TVN24 Сикорский также прокомментировал отставки посла Польши в Китае Якуба Кумоха и посла в Румынии Павла Солоха. Оба дипломата были назначены предыдущим президентом Анджеем Дудой и объяснили свои решения ситуацией вокруг Конституционного трибунала.

Сикорский заявил, что отставки дипломатов не были их самостоятельной инициативой, а сотрудники канцелярии президента якобы склоняли их к такому шагу. По его словам, подобное давление также оказывается на кандидатов на дипломатические должности накануне Конвента заграничной службы, где должны выбрать новых кандидатов на должности послов.

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