На Кипре президент Никос Христодулидис во вторник встретится с личным посланником генерального секретаря ООН Марией Анхелой Ольгин, чтобы обсудить подготовку к возможному возобновлению переговоров по кипрскому вопросу. Как сообщает Cyprus Mail, встреча запланирована на 15:15.

Предложения греко-кипрской стороны

Ожидается, что Христодулидис и Ольгин рассмотрят конкретные предложения греко-кипрской стороны, по которым президент просил предоставить ответы. Также они должны обсудить другие вопросы, поднятые посланником ООН во время ее контактов с двумя лидерами.

В понедельник Ольгин встречалась с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Разговор был посвящен подготовке к трехсторонней встрече с участием Христодулидиса, запланированной на 9 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Встреча 9 ноября

После разговора с Эрхюрманом Ольгин назвала его позитивным и сообщила, что стороны обсудили ряд вопросов накануне трехсторонней встречи. Она также заявила о своем оптимизме относительно перспектив прогресса в кипрском вопросе.

Встреча 9 ноября должна собрать Христодулидиса, Эрхюрмана и Ольгин, чтобы выяснить, существуют ли условия для возобновления формальных переговоров. Христодулидис ранее назвал вполне достижимой целью проведение более широкой встречи для объявления о возобновлении переговоров, если будет достаточно политической воли.

Читай нас в