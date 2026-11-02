在塞浦路斯，总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯将于周二与联合国秘书长个人特使玛丽亚·安赫拉·霍尔金会面，讨论为可能恢复塞浦路斯问题谈判所作的准备。据Cyprus Mail报道，会议定于15:15举行。

希腊裔塞浦路斯一方的提议

预计赫里斯托祖利季斯和霍尔金将审议希腊裔塞浦路斯一方提出的具体提议，总统曾要求就这些提议作出答复。他们还将讨论联合国特使在与两位领导人接触期间提出的其他问题。

周一，霍尔金与土耳其裔塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼会面。谈话围绕为定于11月9日举行、赫里斯托祖利季斯将参加的三方会议所作的准备展开。

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11月9日的会议

与埃尔许尔曼交谈后，霍尔金称此次交谈是积极的，并表示各方在三方会议前讨论了一系列问题。她还对塞浦路斯问题取得进展的前景表示乐观。

11月9日的会议将汇集赫里斯托祖利季斯、埃尔许尔曼和霍尔金，以确定是否具备恢复正式谈判的条件。赫里斯托祖利季斯此前表示，如果有足够的政治意愿，举行一次更广泛的会议以宣布恢复谈判是完全可以实现的目标。

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