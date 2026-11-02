Na Cyprze prezydent Nikos Christodoulides spotka się we wtorek z osobistą wysłanniczką sekretarza generalnego ONZ Maríą Ángelą Holguín, aby omówić przygotowania do możliwego wznowienia rozmów w sprawie cypryjskiej. Jak informuje Cyprus Mail, spotkanie zaplanowano na godzinę 15:15.

Propozycje strony grecko-cypryjskiej

Oczekuje się, że Christodoulides i Holguín rozpatrzą konkretne propozycje strony grecko-cypryjskiej, w sprawie których prezydent prosił o odpowiedzi. Mają również omówić inne kwestie poruszone przez wysłanniczkę ONZ podczas jej kontaktów z dwoma przywódcami.

W poniedziałek Holguín spotkała się z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Rozmowa dotyczyła przygotowań do trójstronnego spotkania z udziałem Christodoulidesa, zaplanowanego na 9 listopada.

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Spotkanie 9 listopada

Po rozmowie z Erhürmanem Holguín określiła ją jako pozytywną i przekazała, że strony omówiły szereg kwestii przed trójstronnym spotkaniem. Wyraziła także optymizm co do perspektyw postępu w sprawie cypryjskiej.

Spotkanie 9 listopada ma zgromadzić Christodoulidesa, Erhürmana i Holguín, aby ustalić, czy istnieją warunki do wznowienia formalnych negocjacji. Christodoulides wcześniej nazwał całkowicie osiągalnym celem zorganizowanie szerszego spotkania, aby ogłosić wznowienie rozmów, jeśli będzie wystarczająca wola polityczna.

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