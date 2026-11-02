+9° Kijów +7° Warszawa +17° Waszyngton
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
+9° Kijów +7° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Świat

Prezydent Cypru Christodoulides spotka się z Holguín w sprawie rozmów — Cyprus Mail

UA.NEWS 02 listopada 2026 21:35
Prezydent Cypru Christodoulides spotka się z Holguín w sprawie rozmów — Cyprus Mail

Na Cyprze prezydent Nikos Christodoulides spotka się we wtorek z osobistą wysłanniczką sekretarza generalnego ONZ Maríą Ángelą Holguín, aby omówić przygotowania do możliwego wznowienia rozmów w sprawie cypryjskiej. Jak informuje Cyprus Mail, spotkanie zaplanowano na godzinę 15:15.

Propozycje strony grecko-cypryjskiej

Oczekuje się, że Christodoulides i Holguín rozpatrzą konkretne propozycje strony grecko-cypryjskiej, w sprawie których prezydent prosił o odpowiedzi. Mają również omówić inne kwestie poruszone przez wysłanniczkę ONZ podczas jej kontaktów z dwoma przywódcami.

W poniedziałek Holguín spotkała się z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Rozmowa dotyczyła przygotowań do trójstronnego spotkania z udziałem Christodoulidesa, zaplanowanego na 9 listopada.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spotkanie 9 listopada

Po rozmowie z Erhürmanem Holguín określiła ją jako pozytywną i przekazała, że strony omówiły szereg kwestii przed trójstronnym spotkaniem. Wyraziła także optymizm co do perspektyw postępu w sprawie cypryjskiej.

Spotkanie 9 listopada ma zgromadzić Christodoulidesa, Erhürmana i Holguín, aby ustalić, czy istnieją warunki do wznowienia formalnych negocjacji. Christodoulides wcześniej nazwał całkowicie osiągalnym celem zorganizowanie szerszego spotkania, aby ogłosić wznowienie rozmów, jeśli będzie wystarczająca wola polityczna.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację