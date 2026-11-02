Президент Кіпру Христодулідіс зустрінеться з Голгін щодо переговорів — Cyprus Mail

На Кіпрі президент Нікос Христодулідіс у вівторок зустрінеться з особистою посланницею генерального секретаря ООН Марією Анхелою Голгін, щоб обговорити підготовку до можливого відновлення переговорів щодо кіпрського питання. Як повідомляє Cyprus Mail, зустріч запланована на 15:15.

Пропозиції грецько-кіпрської сторони

Очікується, що Христодулідіс і Голгін розглянуть конкретні пропозиції грецько-кіпрської сторони, на які президент просив надати відповіді. Також вони мають обговорити інші питання, порушені посланницею ООН під час її контактів із двома лідерами.

У понеділок Голгін зустрічалася з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом. Розмова була присвячена підготовці до тристоронньої зустрічі за участю Христодулідіса, запланованої на 9 листопада.

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Зустріч 9 листопада

Після розмови з Ерхюрманом Голгін назвала її позитивною та повідомила, що сторони обговорили низку питань напередодні тристоронньої зустрічі. Вона також заявила про свій оптимізм щодо перспектив поступу в кіпрському питанні.

Зустріч 9 листопада має зібрати Христодулідіса, Ерхюрмана та Голгін, щоб з'ясувати, чи існують умови для відновлення формальних переговорів. Христодулідіс раніше назвав цілком досяжною метою проведення ширшої зустрічі для оголошення про поновлення переговорів, якщо буде достатньо політичної волі.

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