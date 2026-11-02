Договоренности диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки привели к дефициту на северо-западе России. В Санкт-Петербурге дизельное топливо сейчас можно приобрести менее чем на 40% автозаправочных станций.

За чуть больше недели дизельное топливо исчезло почти с половины АЗС, где его продавали в конце октября. Тогда топливо было доступно примерно на 70% заправок. Нынешняя ситуация приблизилась к пиковым показателям топливного кризиса в конце июля, когда в Петербурге вводили ограничения на АЗС, а дизельное топливо было в продаже менее чем на 40% станций.

На частных заправках Ленинградской области начали ограничивать объемы продажи дизельного топлива — водителям отпускают не более 30–50 литров на автомобиль. По данным издания «Росбалт», в Санкт-Петербурге перед АЗС образовались очереди, время ожидания в которых достигает 40 минут.

Янис Клюге отмечает, что в целом Россия производит достаточно дизельного топлива. По его мнению, экспорт в США могли организовать в спешке через балтийский порт Приморск, расположенный недалеко от Санкт-Петербурга. Это, вероятно, вызвало логистические проблемы.

Перебои с дизельным топливом зафиксировали и в других регионах России. В частности, в Свердловской области на некоторых АЗС ввели ограничения, а на заправках «Татнефти» продажу топлива полностью приостановили. Еще 26 октября о проблемах с поставками дизельного топлива сообщал губернатор Тамбовской области Евгений Первишов. По данным оперативного штаба, топливо отсутствовало на 29 из 214 заправок региона.

О так называемом «дизельном соглашении» с Путиным Дональд Трамп объявил 9 октября. По его словам, Россия согласилась поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива в октябре, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и 1 миллион тонн — сразу после этого. В Кремле назвали договоренность взаимовыгодной и отвечающей интересам мировых рынков. Трамп также положительно отзывался о сделке и заявлял, что США получат значительные объемы топлива.

По подсчётам Greenpeace, для поставки российского дизельного топлива были задействованы семь танкеров, в том числе суда, находящиеся под санкциями. В то же время найти покупателей на это топливо в США пока не удалось, несмотря на масштабную информационную кампанию и предложенные скидки. Как писало издание The Washington Times, американские компании опасаются юридических последствий сотрудничества с Россией, поскольку поставки российского дизельного топлива запрещены санкциями с 2022 года. Из-за этого топливо, вероятно, придется перенаправить в Бразилию, предполагали аналитики Rapidian Energy.

В то же время США не нуждаются в российском дизельном топливе, поскольку сами производят его больше, чем потребляют, а излишки экспортируют. Янис Клюге отмечает, что Москва и Вашингтон конкурируют на мировом рынке дизельного топлива. По его мнению, договоренность Трампа с Путиным может негативно сказаться на американских компаниях.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «ГдеБенз», проанализированные экономистом Янисом Клюге.

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