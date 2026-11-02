独裁者弗拉基米尔·普京与唐纳德·特朗普就向美国及全球市场供应俄罗斯柴油达成的协议，导致俄罗斯西北部地区出现柴油短缺。 目前，在圣彼得堡，不到40%的加油站还能买到柴油。

在短短一周多时间里，10月底尚有销售柴油的加油站中，近半数已无柴油供应。当时，约70%的加油站仍有柴油可供购买。 当前形势已接近7月底燃油危机的高峰期——当时圣彼得堡对加油站实施了限购，且仅有不到40%的加油站有柴油供应。

列宁格勒州的私营加油站已开始限制柴油销售量——每辆车最多只能加30至50升。 据《罗斯巴尔特》报道，圣彼得堡的加油站前排起了长队，等待时间长达40分钟。

雅尼斯·克吕格指出，总体而言，俄罗斯生产的柴油供应充足。 他认为，可能是因为通过位于圣彼得堡附近的波罗的海港口普里莫尔斯克匆忙组织了向美国的出口，这很可能导致了物流问题。

俄罗斯其他地区也出现了柴油供应中断的情况。特别是斯维尔德洛夫斯克州的部分加油站已实施限购，而“塔特石油”旗下的加油站则完全停止了燃油销售。 早在10月26日，坦波夫州州长叶夫根尼·佩尔维肖夫就曾报告过柴油供应问题。据应急指挥部数据显示，该地区214家加油站中有29家已无燃油供应。

唐纳德·特朗普于10月9日宣布了与普京达成的所谓“柴油协议”。 据他称，俄罗斯同意在10月向美国和全球市场供应超过30万吨燃油，11月再供应50万吨，随后立即供应100万吨。 克里姆林宫称该协议互利共赢，符合全球市场的利益。特朗普也对该协议给予了积极评价，并表示美国将获得大量燃油。

据绿色和平组织估算，此次运输俄罗斯柴油共动用了七艘油轮，其中包括受制裁的船只。与此同时，尽管开展了大规模宣传活动并提供了折扣，但目前仍未能在美国找到这些燃料的买家。 据《华盛顿时报》报道，美国企业担心与俄罗斯合作会带来法律后果，因为自2022年起，制裁就已禁止进口俄罗斯柴油。 Rapidian Energy的分析师推测，这批燃油可能不得不转运至巴西。

与此同时，美国并不需要俄罗斯的柴油，因为其国内产量已超过消费量，且将过剩部分出口。雅尼斯·克吕格强调，莫斯科和华盛顿在全球柴油市场上处于竞争关系。 在他看来，特朗普与普京达成的协议可能会对美国企业产生负面影响。

经济学家雅尼斯·克吕格分析的“GdeBenz”服务数据印证了这一点。

特朗普与普京的“柴油协议”：对乌克兰及世界的影响与后果。

捷克总统表示，特朗普与普京达成的柴油协议破坏了和平谈判。

美国国会正准备对与普京达成的柴油协议展开调查——彭博社

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