Петербург зіткнувся з дефіцитом дизеля після термінового вивезення пального до США

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Домовленості диктатора володимира путіна та Дональда Трампа про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки обернулися дефіцитом на північному заході Росії. У Санкт-Петербурзі дизель нині можна придбати менш ніж на 40% автозаправних станцій.

За трохи більше ніж тиждень дизель зник майже з половини АЗС, де його продавали наприкінці жовтня. Тоді пальне було доступне приблизно на 70% заправок. Нинішня ситуація наблизилася до пікових показників паливної кризи наприкінці липня, коли в Петербурзі запроваджували обмеження на АЗС, а дизель був у продажу менш ніж на 40% станцій.

На приватних заправках Ленінградської області почали обмежувати обсяги продажу дизеля — водіям відпускають не більше 30–50 літрів на автомобіль. За даними видання «Росбалт», у Санкт-Петербурзі перед АЗС утворилися черги, очікування в яких сягає 40 хвилин.

Яніс Клюге зазначає, що загалом Росія виробляє достатньо дизельного пального. На його думку, експорт до США могли організувати поспіхом через балтійський порт Приморськ, розташований неподалік Санкт-Петербурга. Це, ймовірно, спричинило логістичні проблеми.

Перебої з дизелем зафіксували й в інших регіонах Росії. Зокрема, у Свердловській області на деяких АЗС запровадили обмеження, а на заправках «Татнефти» продаж пального повністю припинили. Ще 26 жовтня про проблеми з постачанням дизеля повідомляв губернатор Тамбовської області Євген Первишов. За даними оперативного штабу, пальне було відсутнє на 29 із 214 заправок регіону.

Про так звану «дизельну угоду» з Путіним Дональд Трамп оголосив 9 жовтня. За його словами, Росія погодилася поставити на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн пального в жовтні, ще 500 тисяч тонн — у листопаді та 1 мільйон тонн — одразу після цього. У Кремлі назвали домовленість взаємовигідною та такою, що відповідає інтересам світових ринків. Трамп також позитивно відгукувався про угоду та заявляв, що США отримають значні обсяги пального.

За підрахунками Greenpeace, для постачання російського дизеля залучили сім танкерів, зокрема судна, які перебувають під санкціями. Водночас знайти покупців на це пальне у США поки не вдалося, попри масштабну інформаційну кампанію та запропоновані знижки. Як писало видання The Washington Times, американські компанії побоюються юридичних наслідків співпраці з Росією, оскільки постачання її дизеля заборонені санкціями з 2022 року. Через це пальне, ймовірно, доведеться перенаправити до Бразилії, припускали аналітики Rapidian Energy.

Водночас США не мають потреби в російському дизелі, оскільки самі виробляють його більше, ніж споживають, а надлишки експортують. Яніс Клюге наголошує, що Москва та Вашингтон конкурують на світовому ринку дизельного пального. На його думку, домовленість Трампа з Путіним може негативно позначитися на американських компаніях.

Про це свідчать дані сервісу «ГдеБенз», які проаналізував економіст Яніс Клюге.

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