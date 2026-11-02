Porozumienia zawarte przez dyktatora Władimira Putina i Donalda Trumpa w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy doprowadziły do niedoborów w północno-zachodniej Rosji. W Sankt Petersburgu olej napędowy można obecnie kupić w mniej niż 40% stacji benzynowych.

W ciągu nieco ponad tygodnia olej napędowy zniknął z prawie połowy stacji benzynowych, na których był sprzedawany pod koniec października. Wówczas paliwo było dostępne na około 70% stacji. Obecna sytuacja zbliżyła się do szczytowych wartości kryzysu paliwowego z końca lipca, kiedy to w Sankt Petersburgu wprowadzono ograniczenia na stacjach benzynowych, a olej napędowy był dostępny w sprzedaży w mniej niż 40% stacji.

Na prywatnych stacjach benzynowych w obwodzie leningradzkim zaczęto ograniczać ilości sprzedaży oleju napędowego — kierowcom wydaje się nie więcej niż 30–50 litrów na samochód. Według danych serwisu „Rosbalt” w Sankt Petersburgu przed stacjami benzynowymi utworzyły się kolejki, w których czas oczekiwania sięga 40 minut.

Janis Kluge zauważa, że ogólnie rzecz biorąc, Rosja produkuje wystarczającą ilość oleju napędowego. Jego zdaniem eksport do USA mógł zostać zorganizowany w pośpiechu przez bałtycki port Primorsk, położony niedaleko Sankt Petersburga. To prawdopodobnie spowodowało problemy logistyczne.

Zakłócenia w dostawach oleju napędowego odnotowano również w innych regionach Rosji. W szczególności w obwodzie swierdłowskim na niektórych stacjach benzynowych wprowadzono ograniczenia, a na stacjach „Tatneft” całkowicie wstrzymano sprzedaż paliwa. Już 26 października o problemach z dostawami oleju napędowego informował gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Perviłow. Według danych sztabu operacyjnego paliwo brakowało na 29 ze 214 stacji benzynowych w regionie.

O tak zwanej „umowie dotyczącej oleju napędowego” z Putinem ogłosił Donald Trump 9 października. Według jego słów Rosja zgodziła się dostarczyć na rynek amerykański i światowy ponad 300 tysięcy ton paliwa w październiku, kolejne 500 tysięcy ton – w listopadzie oraz 1 milion ton – zaraz po tym. W Kremlu nazwano porozumienie korzystnym dla obu stron i zgodnym z interesami rynków światowych. Trump również pozytywnie odniósł się do porozumienia i oświadczył, że Stany Zjednoczone otrzymają znaczne ilości paliwa.

Według szacunków Greenpeace do dostaw rosyjskiego oleju napędowego wykorzystano siedem tankowców, w tym statki objęte sankcjami. Jednocześnie nie udało się jeszcze znaleźć nabywców na to paliwo w USA, pomimo szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej i oferowanych rabatów. Jak pisał dziennik „The Washington Times”, amerykańskie firmy obawiają się konsekwencji prawnych współpracy z Rosją, ponieważ dostawy jej oleju napędowego są zakazane na mocy sankcji od 2022 roku. Z tego powodu paliwo to prawdopodobnie trzeba będzie przekierować do Brazylii – przypuszczali analitycy z Rapidian Energy.

Jednocześnie Stany Zjednoczone nie potrzebują rosyjskiego oleju napędowego, ponieważ same produkują go więcej niż zużywają, a nadwyżki eksportują. Janis Kluge podkreśla, że Moskwa i Waszyngton konkurują na światowym rynku oleju napędowego. Jego zdaniem porozumienie Trumpa z Putinem może negatywnie wpłynąć na amerykańskie przedsiębiorstwa.

Świadczą o tym dane serwisu „GdeBenz”, które przeanalizował ekonomista Janis Kluge.

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