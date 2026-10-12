«Дизельна угода» Трампа і Путіна: причини і наслідки для України та світу

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В суботу, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив — доволі раптово — про домовленість із Путіним щодо поставок російського дизеля на світовий ринок. За його словами, Росія негайно дає понад 300 тисяч тонн, за деякий час ще 500 тисяч, далі — мільйон і додатково три мільйони тонн у перспективі. Мінфін США того ж дня видав тимчасову ліцензію, яка дозволяє ці поставки до квітня 2027 року. Тобто йдеться про раптове та одностороннє скасування санкцій проти російського дизеля, який займає важливе місце в загальній структурі експорту країни-агресорки.

Реакція світу була, м'яко кажучи, неоднозначною. Прихильники Росії сприйняли цю новину з тріумфом, тоді як в Україні, Європі та серед опозиції Трампу ця подія викликала шок. Навіть у Республіканській партії лунали голоси, що Вашингтон винагороджує Путіна замість того, щоб тиснути на нього в питаннях завершення війни.

Але за всіма гучними заголовками стоїть дещо важливіше. Дизельна угода — це ж насправді не про пальне і навіть не про економіку. Це політичний акт, який вчергове показує: Вашингтон готовий і дуже прагне вести справи з Москвою напряму, не оглядаючись ані на Київ, ані на Брюссель. І це був лише перший крок — за наступні 48 годин політико-дипломатичний ландшафт навколо України змінився остаточно, оскільки Трамп в жорсткій формі став закликати до зміни влади в Києві та проведення виборів. Це, як пишуть ЗМІ, вчергове викликало «подив і шок» у Зеленського та його команди.

Навіщо Трампу потрібна дизельна угода з Путіним? Що в реальності США отримають взамін, а що отримує Москва? Де в цьому процесі роль України та Європи і як все це вплине на війну? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Політичний, а не економічний характер угоди

Формально все, що відбулося, виглядає як боротьба з високими цінами на пальне. У США дизель коштує близько $6,30-6,50 за галон (це десь 3,7 літрів) — це дуже важлива для американської політики перемінна, яка б'є по республіканцях напередодні проміжних виборів. Але обсяги від Росії, про які йдеться в заявах Трампа, надто малі, щоб реально змінити ринок. 300 тисяч тонн, які вже зараз прямують до Америки, не вистачить навіть на один день (!) споживання. Навіть повне відновлення російського експорту не дасть ефекту, поки Україна б'є по російських НПЗ. Тобто як економічна угода це de facto майже не працює.

А от як політичний акт — працює повністю. Дозвіл на експорт дизеля відчутно збільшує доходи РФ і розширює її ресурси для війни, не вимагаючи від Москви жодних поступок. Трамп розділив два питання, які раніше йшли у зв'язці: зняття санкцій і припинення ударів по українській енергетиці. Росія отримала відчутне полегшення санкційного режиму і при цьому вона нічого не винна взамін. Це абсолютний політичний тріумф для Путіна, інакше й не скажеш.

Відомо, що Трамп спершу вимагав від Києва в односторонньому порядку припинити удари по НПЗ. Зеленський відмовився, причому нібито аж шість (!) разів, наполягаючи на симетричних кроках Москви. Вже на сьомий раз Трамп пішов домовлятися з Путіним напряму. Це поховало ідею енергетичного перемир'я на дзеркальній основі, яку Київ просував місяцями.

Щобільше: за інформацією ЗМІ, американці пригрозили припинити передачу розвідданих ЗСУ, якщо удари по НПЗ продовжаться. А це радикально знизить як бойові можливості України, так і її і так останнім часом, на жаль, не надто великі спроможності ефективно відбиватися від повітряних атак Путіна — та й взагалі дізнаватися про них заздалегідь.



Реакція України та Європи: шок і безсилля

Київ відреагував доволі емоційно. Зеленський дав зрозуміти, що рішення Трампа він вважає слабким і неправильним. Українська делегація, до речі, в суботу якраз перебувала в Сполучених Штатах на переговорах з американцями та європейцями — і була застигнута зненацька. Переговори згорнули достроково.

Для Банкової все це виглядає як стратегічна поразка та «нож в спину» від американських партнерів. Вся стратегія Києва в 2026 році будувалася на тому, щоб активно бити по Росії (зокрема, по НПЗ) і таким чином виторгувати енергетичне й морське перемир'я на дзеркальній основі, а в разі відмови Москви — підвести Трампа до ухвалення «пекельних санкцій» імені Ліндсі Грема. У той же час вийшло з точністю до навпаки: Вашингтон зняв частину санкцій, не попросивши нічого для України і схоже навіть не намагаючись це зробити. Один з ключових важелів впливу Києва зламався об співробітництво Трампа і Путіна.

Європа також відреагувала на ситуацію з гострим нерозумінням. Офіційний Брюссель та європейські чиновники дали зрозуміти, що продовжать підтримку Києва та санкційний тиск на Росію, навіть попри позицію та дії Сполучених Штатів. Символічно, що вже сьогодні, в понеділок 12 жовтня, європейці оперативно ухвалили 22-й пакет санкцій проти РФ. Втім, цілком ймовірно, що його ефективність буде такою ж, як у всіх попередніх 21 пакетів, і радикально не вплине на здатність Росії вести війну.

Цікаво, що очільник Мінфіну США Скотт Бессент у відповідь на позицію ЄС назвав реакцію європейців лицемірною, нагадавши, що вони самі не відмовляються від російських енергоресурсів. За словами чиновника, європейські країни від початку війни заплатили Росії більше грошей, ніж надали Україні, оскільки не змогли повністю відмовитися від її енергоносіїв. І тут складно посперечатися, адже той самий ЄС, який так рішуче підтримує Україну і так завзято виступає проти зняття санкцій, з початку 2026 року імпортував рекордні 12 млн тонн скрапленого газу з РФ, принісши Путіну близько €8 мільярдів на його війну.

Ця перепалка, втім, оголила глибшу проблему: єдиного західного фронту проти Росії давно немає. Вашингтон укладає власні двосторонні угоди з Москвою, повністю ігноруючи позицію союзників. Для європейських лідерів, які вклали в підтримку України величезні політичні й фінансові ресурси, це також закономірно виглядає як удар у спину.



Ультиматум Зеленському та майбутнє енергетичного перемир'я

У неділю Трамп додав ще дві важливі заяви. Перша — неодноразовий публічний заклик до Зеленського піти з посади й провести вибори. Трамп назвав його головною перешкодою для припинення конфлікту і заявив, що президент України «не вміє укладати угоди і ніколи їх не укладає». Прихильники Трампа — зокрема й Ілон Маск — одразу підхопили цю тезу. Український лідер на це традиційно відповів, що він готовий до виборів, однак провести їх прямо зараз не може. В якості умови він назвав 60-денне припинення вогню, на яке, очевидно, Росія ніколи не піде — в Кремлі вже відповіли відмовою на цю ідею.

Друга заява Трампа — оголошення енергетичного перемир'я між Росією та Україною. У дописі в Truth Social Трамп написав, що обидві сторони на це нібито погодилися і перемир'я діє з цього моменту. В соцмережах та власному світі Трампа все було чудово, однак проблема в тому, що ані Москва, ані Київ нічого не чули і не знали про те, що між ними тепер, виявляється, перемир'я. Зеленський одразу ж прокоментував це, заявивши, що Україна готова до такого припинення вогню. Росіяни ж на вищому рівні взагалі не коментували ситуацію і спокійно продовжили бити по енергооб'єктах.

Вийшла доволі шизофренічна ситуація: про нібито «перемир'я» знала лише одна людина у світі. Та й то виявилося, що вона це собі просто придумала.

Це було схоже на спробу переграти критику після дизельної угоди. Оголосивши перемир'я, Трамп явно хотів показати, що його домовленості з Путіним дають Україні конкретний результат. Але оскільки Москва мовчить, а Київ лише висловив готовність, це скоріше дуже дивний піар, але не серйозна дипломатія. Він створює ілюзію, що Вашингтон нібито контролює процес — тоді як насправді нічого він не контролює, а лише спорадично реагує на ті чи інші події.



Наслідки дизельної угоди для України та світу

В результаті, внаслідок дизельної угоди Трампа і Путіна, по-перше, остаточно руйнується уявлення про якийсь єдиний західний світ. Трамп показав, що США готові домовлятися з Москвою напряму. Для ЄС це також сигнал, який відчутно підживлює голоси правих популістів, які вимагають відновити всі відносини з Росією.

По-друге, Україна втратила головний важіль впливу на той же Вашингтон — удари по НПЗ як аргумент в складних багатосторонніх переговорах. А погроза з боку США припинити розвіддані та/або відключити Starlink б'є по здатності ЗСУ працювати по російських тилах. Якщо це дійсно трапиться, військові можливості Києва відчутно звузяться, а дипломатичні позиції ослабнуть ще сильніше.

По-третє, наближається 18 жовтня — дедлайн, коли адміністрація має або ввести «пекельні санкції» проти покупців російських енергоресурсів (тобто проти самих себе), або пояснити Конгресу відмову. Після дизельної угоди ймовірність санкцій мінімальна, але тиск з боку демократів, яструбів у власній партії та Європи явно зростатиме.

По-четверте, і це мабуть головне — весь світ отримав важливий політико-символічний сигнал: з РФ можна просто так зняти санкції і нічого не буде. Це надважливий аргумент для всіх, хто хоче співпрацювати з Росією, але боїться чи якимось чином таємно обходить західні санкції. Якщо можна американцям, то чого не можна всім іншим? Питання риторичне.



Думка експерта

Політолог Максим Гончаренко вважає, що домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизеля та оголошене американським президентом «енергетичне перемир’я» демонструють головну проблему нинішнього переговорного процесу. Вашингтон прагне швидкого результату, який можна побачити тут і зараз. Але він поки що не показав, як забезпечити виконання домовленостей Москвою.

«Мотивація Трампа — не обов’язково бажання піти на поступки Кремлю. Першочергово це робота на внутрішнього споживача. Після місяців нестабільності щодо ринку палива Трампу вкрай важливо показати американцям, що йому під силу конструктивно впливати на цей ринок. Все це відбувається напередодні проміжних виборів до Конгресу. Отже, енергетичні домовленості і показова гра з ринком мають свою аудиторію — американських виборців. Стратегічна суперечність тут глибша: на тлі короткострокової економічної вигоди Штати конфліктують з довгостроковим планом обмежити Росію у торгівлі ресурсами та вивести її з війни. І тут показова незгода: як опонентів Трампа, так і його однопартійців.

Ще серйозніша проблема — оголошене 11 жовтня «енергетичне перемир’я»… Звичайно, таке «одноосібне» примирення не спрацювало у два боки. Росія продовжила удари по українській енергетиці, Україна все ще має серед цілей російські НПЗ. І на цьому тлі домовлятися з РФ про торгівлю означає не дотиснути ні силою (здійснюючи економічну боротьбу), ні дипломатією (шукаючи шляхи діалогу між країнами у війні)», — зазначив Гончаренко.

На думку експерта, у найближчій перспективі можливі два паралельні процеси. Білий дім шукатиме нові засоби отримати угоду, які можна продати як дипломатичний успіх. Кремль намагатиметься конвертувати це в економічні та політичні поступки, не відмовляючись від вимог. Україна ж опиняється у ситуації політичної асиметрії, де Москва отримує вигоду тут і зараз без примусу до вгамування агресивних амбіцій, а Вашингтон видає їй «нагороду» без поступок.

«Взагалі для нас головне завдання — не допустити перетворення суперечки з Вашингтоном на самоціль, але й не погоджуватися на односторонні обмеження власних дій. Києву варто наполягати на симетричному припиненні ударів, залученні міжнародних механізмів моніторингу, чітких гарантіях безпеки та координації зі США, Конгресом і європейськими партнерами. Найбільший ризик полягає в моделі, де Росія отримує поступки без зміни поведінки, а Україна — обіцянки майбутньої безпеки. Мирний процес стане реальним лише тоді, коли політичні заяви будуть підкріплені відчутними діями та механізмами впливу», — впевнений Максим Гончаренко.



Резюмуючи, дизельна угода — це не про пальне. Це політичний розмін, у якому Вашингтон пожертвував як українськими інтересами, так і здоровим глуздом заради своєї внутрішньої політики та двосторонніх домовленостей з Москвою. Трамп розділив зняття санкцій і припинення ударів по енергетиці, давши Кремлю політичні, символічні та економічні поступки без жодних зобов'язань останнього щодо деескалації. Стратегія Києва на дзеркальне перемир'я очевидно зламана.

Для України наслідки також можуть бути критичними: втрата одного з небагатьох важелів впливу, загроза припинення розвідувальної підтримки, а у випадку ескалації конфлікту з Трампом не можна виключати й персональні санкції проти українського керівництва або публікацію тих чи інших компрометуючих матеріалів, які, можливо, є в наявності у Вашингтона. Чи витримає врешті Трамп тиск Конгресу, демократів, України і Європи — питання відкрите. Але одне зрозуміло точно: дизельна угода вчергове змінила правила гри, і повернення до «як раніше» вже не буде.

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