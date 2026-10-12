«Дизельное соглашение» Трампа и Путина: причины и последствия для Украины и мира

В субботу, 10 октября, президент США Дональд Трамп довольно неожиданно объявил о достижении договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. По его словам, Россия немедленно поставляет более 300 тысяч тонн, через некоторое время — ещё 500 тысяч, далее — миллион и дополнительно три миллиона тонн в перспективе. Минфин США в тот же день выдал временную лицензию, разрешающую эти поставки до апреля 2027 года. То есть речь идет о внезапной и односторонней отмене санкций против российского дизельного топлива, которое занимает важное место в общей структуре экспорта страны-агрессора.

Реакция мира была, мягко говоря, неоднозначной. Сторонники России восприняли эту новость с триумфом, тогда как в Украине, Европе и среди оппозиции Трампу это событие вызвало шок. Даже в Республиканской партии раздавались голоса, что Вашингтон вознаграждает Путина вместо того, чтобы оказывать на него давление в вопросах прекращения войны.

Но за всеми громкими заголовками стоит нечто более важное. Соглашение о дизельном топливе — это ведь на самом деле не о топливе и даже не об экономике. Это политический акт, который в очередной раз показывает: Вашингтон готов и очень стремится вести дела с Москвой напрямую, не оглядываясь ни на Киев, ни на Брюссель. И это был лишь первый шаг — за следующие 48 часов политико-дипломатический ландшафт вокруг Украины изменился окончательно, поскольку Трамп в жесткой форме стал призывать к смене власти в Киеве и проведению выборов. Это, как пишут СМИ, в очередной раз вызвало «удивление и шок» у Зеленского и его команды.

Зачем Трампу нужно дизельное соглашение с Путиным? Что на самом деле получат США в обмен, а что получит Москва? Какова в этом процессе роль Украины и Европы и как все это повлияет на войну? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Политический, а не экономический характер соглашения

Формально все, что произошло, выглядит как борьба с высокими ценами на топливо. В США дизельное топливо стоит около $6,30–6,50 за галлон (это примерно 3,7 литра) — это очень важная для американской политики переменная, которая бьет по республиканцам накануне промежуточных выборов. Но объемы поставок из России, о которых говорится в заявлениях Трампа, слишком малы, чтобы реально изменить рынок. 300 тысяч тонн, которые уже сейчас направляются в Америку, не хватит даже на один день (!) потребления. Даже полное возобновление российского экспорта не даст эффекта, пока Украина наносит удары по российским НПЗ. То есть как экономическая сделка это de facto почти не работает.

А вот как политический акт — работает полностью. Разрешение на экспорт дизельного топлива ощутимо увеличивает доходы РФ и расширяет её ресурсы для войны, не требуя от Москвы никаких уступок. Трамп разделил два вопроса, которые ранее шли в комплексе: снятие санкций и прекращение ударов по украинской энергетике. Россия получила ощутимое ослабление санкционного режима и при этом ничего не должна в обмен. Это абсолютный политический триумф для Путина, иначе и не скажешь.

Известно, что Трамп сначала требовал от Киева в одностороннем порядке прекратить удары по НПЗ. Зеленский отказался, причем якобы целых шесть (!) раз, настаивая на симметричных шагах со стороны Москвы. Уже в седьмой раз Трамп пошёл договариваться с Путиным напрямую. Это похоронило идею энергетического перемирия на зеркальной основе, которую Киев продвигал месяцами.

Более того: по информации СМИ, американцы пригрозили прекратить передачу разведданных ВСУ, если удары по НПЗ продолжатся. А это радикально снизит как боевые возможности Украины, так и её и без того в последнее время, к сожалению, не слишком большие способности эффективно отражать воздушные атаки Путина — да и вообще узнавать о них заранее.



Реакция Украины и Европы: шок и бессилие

Киев отреагировал довольно эмоционально. Зеленский дал понять, что решение Трампа он считает слабым и неправильным. Украинская делегация, кстати, в субботу как раз находилась в Соединенных Штатах на переговорах с американцами и европейцами — и была застигнута врасплох. Переговоры свернули досрочно.

Для Банковой всё это выглядит как стратегическое поражение и «нож в спину» от американских партнёров. Вся стратегия Киева в 2026 году строилась на том, чтобы активно наносить удары по России (в частности, по НПЗ) и таким образом выторговать энергетическое и морское перемирие на зеркальной основе, а в случае отказа Москвы — подтолкнуть Трампа к принятию «адских санкций» имени Линдси Грэма. В то же время получилось с точностью до наоборот: Вашингтон снял часть санкций, не попросив ничего для Украины и, похоже, даже не пытаясь этого сделать. Один из ключевых рычагов влияния Киева сломался о сотрудничество Трампа и Путина.

Европа также отреагировала на ситуацию с явным непониманием. Официальный Брюссель и европейские чиновники дали понять, что продолжат поддержку Киева и санкционное давление на Россию, даже несмотря на позицию и действия Соединенных Штатов. Символично, что уже сегодня, в понедельник, 12 октября, европейцы оперативно приняли 22-й пакет санкций против РФ. Впрочем, вполне вероятно, что его эффективность будет такой же, как и у всех предыдущих 21 пакета, и радикально не повлияет на способность России вести войну.

Интересно, что глава Минфина США Скотт Бессент в ответ на позицию ЕС назвал реакцию европейцев лицемерной, напомнив, что они сами не отказываются от российских энергоресурсов. По словам чиновника, европейские страны с начала войны заплатили России больше денег, чем предоставили Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от её энергоносителей. И здесь сложно поспорить, ведь тот самый ЕС, который так решительно поддерживает Украину и так упорно выступает против снятия санкций, с начала 2026 года импортировал рекордные 12 млн тонн сжиженного газа из РФ, принеся Путину около 8 млрд евро на его войну.

Эта перепалка, впрочем, обнажила более глубокую проблему: единого западного фронта против России давно нет. Вашингтон заключает собственные двусторонние соглашения с Москвой, полностью игнорируя позицию союзников. Для европейских лидеров, вложивших в поддержку Украины огромные политические и финансовые ресурсы, это также закономерно выглядит как удар в спину.



Ультиматум Зеленскому и будущее энергетического перемирия

В воскресенье Трамп добавил ещё два важных заявления. Первое — неоднократный публичный призыв к Зеленскому уйти в отставку и провести выборы. Трамп назвал его главным препятствием для прекращения конфликта и заявил, что президент Украины «не умеет заключать соглашения и никогда их не заключает». Сторонники Трампа — в том числе Илон Маск — сразу подхватили этот тезис. Украинский лидер на это традиционно ответил, что он готов к выборам, однако провести их прямо сейчас не может. В качестве условия он назвал 60-дневное прекращение огня, на которое, очевидно, Россия никогда не пойдет — в Кремле уже ответили отказом на эту идею.

Второе заявление Трампа — объявление энергетического перемирия между Россией и Украиной. В посте в Truth Social Трамп написал, что обе стороны якобы согласились на это и перемирие вступает в силу с этого момента. В соцсетях и в собственном мире Трампа всё было прекрасно, однако проблема в том, что ни Москва, ни Киев ничего не слышали и не знали о том, что между ними теперь, оказывается, перемирие. Зеленский сразу же прокомментировал это, заявив, что Украина готова к такому прекращению огня. Россияне же на высшем уровне вообще не комментировали ситуацию и спокойно продолжили наносить удары по энергообъектам.

Получилась довольно шизофреническая ситуация: о якобы «перемирии» знал только один человек в мире. Да и то оказалось, что он это просто придумал.

Это было похоже на попытку переиграть критику после дизельного соглашения. Объявив перемирие, Трамп явно хотел показать, что его договоренности с Путиным дают Украине конкретный результат. Но поскольку Москва молчит, а Киев лишь выразил готовность, это скорее очень странный пиар, но не серьезная дипломатия. Он создает иллюзию, что Вашингтон якобы контролирует процесс — тогда как на самом деле он ничего не контролирует, а лишь спорадически реагирует на те или иные события.



Последствия дизельного соглашения для Украины и мира

В результате дизельного соглашения Трампа и Путина, во-первых, окончательно разрушается представление о каком-то едином западном мире. Трамп показал, что США готовы договариваться с Москвой напрямую. Для ЕС это также сигнал, который ощутимо подпитывает голоса правых популистов, требующих восстановить все отношения с Россией.

Во-вторых, Украина лишилась главного рычага влияния на тот же Вашингтон — ударов по НПЗ как аргумента в сложных многосторонних переговорах. А угроза со стороны США прекратить предоставление разведданных и/или отключить Starlink бьет по способности ВСУ действовать в тылу российских войск. Если это действительно произойдет, военные возможности Киева ощутимо сузятся, а дипломатические позиции ослабнут еще сильнее.

В-третьих, приближается 18 октября — крайний срок, когда администрация должна либо ввести «адские санкции» против покупателей российских энергоресурсов (то есть против самих себя), либо объяснить Конгрессу отказ. После дизельного соглашения вероятность санкций минимальна, но давление со стороны демократов, ястребов в собственной партии и Европы явно будет расти.

В-четвертых, и это, пожалуй, главное — весь мир получил важный политико-символический сигнал: с РФ можно просто так снять санкции, и ничего не будет. Это чрезвычайно важный аргумент для всех, кто хочет сотрудничать с Россией, но боится или каким-то образом тайно обходит западные санкции. Если это можно американцам, то почему нельзя всем остальным? Вопрос риторический.



Мнение эксперта

Политолог Максим Гончаренко считает, что договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу российского дизеля и объявленное американским президентом «энергетическое перемирие» демонстрируют главную проблему нынешнего переговорного процесса. Вашингтон стремится к быстрому результату, который можно увидеть здесь и сейчас. Но он пока не показал, как обеспечить выполнение договоренностей Москвой.

«Мотивация Трампа — не обязательно желание пойти на уступки Кремлю. В первую очередь это работа на внутреннего потребителя. После месяцев нестабильности на рынке топлива Трампу крайне важно показать американцам, что он способен конструктивно влиять на этот рынок. Все это происходит накануне промежуточных выборов в Конгресс. Таким образом, энергетические договоренности и показательная игра с рынком имеют свою аудиторию — американских избирателей. Стратегическое противоречие здесь глубже: на фоне краткосрочной экономической выгоды Штаты вступают в конфликт с долгосрочным планом ограничить Россию в торговле ресурсами и вывести её из войны. И здесь наглядно проявляется несогласие: как со стороны оппонентов Трампа, так и со стороны его однопартийцев.

Еще более серьезная проблема — объявленное 11 октября «энергетическое перемирие»… Конечно, такое «одностороннее» примирение не сработало в обе стороны. Россия продолжила удары по украинской энергетике, Украина по-прежнему имеет в числе целей российские НПЗ. И на этом фоне договариваться с РФ о торговле означает не оказать давления ни силой (ведя экономическую борьбу), ни дипломатией (ища пути диалога между странами, находящимися в состоянии войны)», — отметил Гончаренко.

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе возможны два параллельных процесса. Белый дом будет искать новые способы заключить соглашение, которые можно преподнести как дипломатический успех. Кремль будет пытаться превратить это в экономические и политические уступки, не отказываясь от своих требований. Украина же оказывается в ситуации политической асимметрии, где Москва получает выгоду здесь и сейчас без принуждения к сдерживанию агрессивных амбиций, а Вашингтон выдает ей «награду» без уступок.

«Вообще для нас главная задача — не допустить превращения спора с Вашингтоном в самоцель, но и не соглашаться на односторонние ограничения собственных действий. Киеву следует настаивать на симметричном прекращении ударов, привлечении международных механизмов мониторинга, четких гарантиях безопасности и координации с США, Конгрессом и европейскими партнерами. Наибольший риск заключается в модели, при которой Россия получает уступки без изменения поведения, а Украина — обещания будущей безопасности. Мирный процесс станет реальным только тогда, когда политические заявления будут подкреплены ощутимыми действиями и механизмами влияния», — уверен Максим Гончаренко.



Подводя итог, можно сказать, что дизельное соглашение — это не о топливе. Это политический обмен, в котором Вашингтон пожертвовал как украинскими интересами, так и здравым смыслом ради своей внутренней политики и двусторонних договоренностей с Москвой. Трамп разделил снятие санкций и прекращение ударов по энергетике, предоставив Кремлю политические, символические и экономические уступки без каких-либо обязательств со стороны последнего в отношении деэскалации. Стратегия Киева по заключению зеркального перемирия явно провалена.

Для Украины последствия также могут быть критическими: потеря одного из немногих рычагов влияния, угроза прекращения разведывательной поддержки, а в случае эскалации конфликта с Трампом нельзя исключать и персональные санкции против украинского руководства или публикацию тех или иных компрометирующих материалов, которые, возможно, имеются в распоряжении Вашингтона. Выдержит ли в конечном итоге Трамп давление Конгресса, демократов, Украины и Европы — вопрос открытый. Но одно ясно точно: дизельное соглашение в очередной раз изменило правила игры, и возврата к «как раньше» уже не будет.

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