Зеленський заявив, що дозвіл на експорт російського дизелю чутно під час обстрілів Києва

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Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Глава держави зазначив, що після атак реактивними «Шахедами» по енергетичних об’єктах Росія завдала балістичного удару по столиці. Частину ракет вдалося перехопити українській протиповітряній обороні.

Зеленський наголосив, що додаткові доходи від експорту Росія спрямовує на закупівлю критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, модернізацію дронів і виготовлення ракет.

«Російський вибір — це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується», — заявив президент.

За словами Зеленського, Росія отримала сигнали, які могла сприйняти як дозвіл продовжувати атаки. Він закликав терміново виправити ситуацію та наголосив на необхідності рішучих кроків з боку США, Європи й інших партнерів, щоб обмежити можливості Кремля вести війну та тероризувати мирне населення.

Джерело: Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута.

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