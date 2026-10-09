Трамп заявив про домовленість із путіним щодо постачання російського дизелю

0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

За словами американського лідера, після «надзвичайно успішної розмови» сторони узгодили поетапне транспортування палива, що має забезпечити зниження цін для споживачів. Зокрема, на першому етапі рф має негайно поставити понад 300 000 тонн дизелю, у листопаді — ще 500 000 тонн, а згодом — мільйон тонн і загалом до трьох мільйонів тонн у найкоротший термін.

Трамп наголосив, що цей крок у поєднанні з контролем над Ормузькою протокою дозволить суттєво зменшити вартість пального для американських фермерів, скотарів і водіїв, а також додав, що Іран не матиме ядерної зброї.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута.

Раніше у Нью-Йорку посланець Путіна зустрівся з Віткоффом і Кушнером.

Читай нас у