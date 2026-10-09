Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам американского лидера, после «чрезвычайно успешной беседы» стороны согласовали поэтапную доставку топлива, что должно обеспечить снижение цен для потребителей. В частности, на первом этапе РФ должна немедленно поставить более 300 000 тонн дизельного топлива, в ноябре — ещё 500 000 тонн, а впоследствии — миллион тонн и в целом до трёх миллионов тонн в кратчайшие сроки.

Трамп подчеркнул, что этот шаг в сочетании с контролем над Ормузским проливом позволит существенно снизить стоимость топлива для американских фермеров, скотоводов и водителей, а также добавил, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Источник: Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими чиновниками в целях подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика.

Ранее в Нью-Йорке посланник Путина встретился с Виткоффом и Кушнером.

Читай нас в