Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że osiągnął porozumienie z dyktatorem FR Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego (diesla) na rynek amerykański oraz rynki światowe.

Według słów amerykańskiego przywódcy, po „niezwykle udanej rozmowie” strony uzgodniły etapowy transport paliwa, co ma zapewnić spadek cen dla konsumentów. W szczególności na pierwszym etapie FR ma natychmiast dostarczyć ponad 300 000 ton diesla, w listopadzie — kolejne 500 000 ton, a w dalszej kolejności — milion ton i łącznie do trzech milionów ton w najkrótszym możliwym terminie.

Trump podkreślił, że krok ten, w połączeniu z kontrolą nad Cieśniną Ormuz, pozwoli znacząco obniżyć koszty paliwa dla amerykańskich farmerów, hodowców i kierowców, a także dodał, że Iran nie będzie posiadał broni jądrowej.

Źródło: Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła 9 października do USA na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania do przyszłych trójstronnych rozmów w formacie Ukraina–USA–FR.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner mogą do końca października ponowne udać się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem dotyczące zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Przedtem, 9 października, amerykańscy przedstawiciele spotkają się w Miami z ukraińską delegacją oraz partnerami z Europy, aby omówić nowe propozycje wyjścia z patowej sytuacji dyplomatycznej.

Wcześniej w Nowym Jorku wysłannik Putina spotkał się z Witkoffem i Kushnerem.

Czytaj nas na