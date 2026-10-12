Президент Трамп заявив про енергетичне перемир’я України й Росії — PBS NewsHour

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на негайне «енергетичне перемир’я». Водночас українська влада повідомила про удари Російської Федерації — держави-агресора — по енергетичній інфраструктурі Києва та Харкова після заяви американського президента. Про це повідомляє PBS NewsHour.

Трамп опублікував короткий допис у соціальних мережах, у якому не навів подробиць домовленості. Він зазначив, що перемир’я почало діяти негайно, та закликав не порушувати його. Москва одразу не коментувала цю заяву.

Повідомлення про удар по Харкову

Президент Володимир Зеленський назвав повідомлення Трампа «хорошою новиною для всіх» і заявив, що Україна готова утримуватися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі за умови аналогічної готовності Москви. Водночас він повідомив, що Росія протягом дня запускала по Україні дрони Shahed, застосовувала керовані авіабомби та завдавала ударів по енергетичних об’єктах.

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За словами Зеленського, увечері було атаковано електростанцію в Харкові. Офіс президента України підтвердив, що цей удар стався вже після допису Трампа про енергетичне перемир’я.

Україна пропонувала взаємну відмову від ударів

В інтерв’ю ABC Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зупинить атаки на енергосистему України. Він також закликав Трампа подати Кремлю сигнал не атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

14 вересня Трамп уже заявляв, що Україна й Росія погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної, однак тоді ця ініціатива не була реалізована. Зеленський зазначив, що Київ пропонував різні кроки для деескалації, але, за його словами, президент Росії Володимир Путін раніше їх відкидав.

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