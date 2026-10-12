Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Rosja rzekomo zgodziły się na natychmiastowy „rozejm energetyczny”. Jednocześnie ukraińskie władze poinformowały o atakach Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na infrastrukturę energetyczną Kijowa i Charkowa po oświadczeniu amerykańskiego prezydenta. Poinformował o tym PBS NewsHour.

Trump opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym nie podał szczegółów porozumienia. Zaznaczył, że rozejm zaczął obowiązywać natychmiast, i wezwał do jego nieprzestrzegania. Moskwa nie skomentowała od razu tego oświadczenia.

Informacja o ataku na Charków

Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał wiadomość Trumpa „dobrą wiadomością dla wszystkich” i oświadczył, że Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, pod warunkiem podobnej gotowości Moskwy. Jednocześnie poinformował, że Rosja przez cały dzień wysyłała przeciwko Ukrainie drony Shahed, stosowała kierowane bomby lotnicze i atakowała obiekty energetyczne.

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Według Zełenskiego wieczorem zaatakowano elektrownię w Charkowie. Biuro Prezydenta Ukrainy potwierdziło, że atak nastąpił już po wpisie Trumpa o rozejmie energetycznym.

Ukraina proponowała wzajemne zaprzestanie ataków

W wywiadzie dla ABC Zełenski oświadczył, że Kijów jest gotowy zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, jeśli Moskwa powstrzyma ataki na ukraiński system energetyczny. Wezwał także Trumpa, by wysłał Kremlowi sygnał, aby nie atakował ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

14 września Trump już oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować wzajemnie swoich obiektów energetycznych, jednak wówczas inicjatywa ta nie została wdrożona. Zełenski zaznaczył, że Kijów proponował różne kroki na rzecz deeskalacji, lecz, jak stwierdził, prezydent Rosji Władimir Putin wcześniej je odrzucał.

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