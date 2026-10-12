Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились на немедленное «энергетическое перемирие». В то же время украинские власти сообщили об ударах Российской Федерации — государства-агрессора — по энергетической инфраструктуре Киева и Харькова после заявления американского президента. Об этом сообщает PBS NewsHour.

Трамп опубликовал короткий пост в социальных сетях, в котором не привел подробностей договоренности. Он отметил, что перемирие вступило в силу немедленно, и призвал не нарушать его. Москва сразу не прокомментировала это заявление.

Сообщение об ударе по Харькову

Президент Владимир Зеленский назвал сообщение Трампа «хорошей новостью для всех» и заявил, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре при условии аналогичной готовности Москвы. В то же время он сообщил, что Россия в течение дня запускала по Украине дроны Shahed, применяла управляемые авиабомбы и наносила удары по энергетическим объектам.

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По словам Зеленского, вечером была атакована электростанция в Харькове. Офис президента Украины подтвердил, что этот удар произошел уже после поста Трампа об энергетическом перемирии.

Украина предлагала взаимный отказ от ударов

В интервью ABC Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва остановит атаки на энергосистему Украины. Он также призвал Трампа подать Кремлю сигнал не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

14 сентября Трамп уже заявлял, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, однако тогда эта инициатива не была реализована. Зеленский отметил, что Киев предлагал различные шаги для деэскалации, но, по его словам, президент России Владимир Путин ранее их отвергал.

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