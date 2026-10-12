美国总统唐纳德·特朗普表示，乌克兰和俄罗斯据称已同意立即实行“能源停火”。与此同时，乌克兰当局称，在美国总统发表声明后，俄罗斯联邦——侵略国——袭击了基辅和哈尔科夫的能源基础设施。PBS NewsHour报道。

特朗普在社交媒体上发布了一则简短帖文，但没有提供协议细节。他表示，停火立即生效，并呼吁不要违反停火。莫斯科没有立即评论这一声明。

关于哈尔科夫遇袭的消息

总统弗拉基米尔·泽连斯基称特朗普的消息是“对所有人来说都是好消息”，并表示，只要莫斯科表现出同样的意愿，乌克兰准备避免打击俄罗斯能源基础设施。与此同时，他称，俄罗斯当天一直向乌克兰发射Shahed无人机、使用制导航空炸弹，并打击能源设施。

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泽连斯基表示，当晚哈尔科夫的一座发电站遭到袭击。乌克兰总统办公室证实，这次袭击发生在特朗普发布有关能源停火的帖文之后。

乌克兰曾提议相互停止打击

泽连斯基在接受ABC采访时表示，如果莫斯科停止攻击乌克兰能源系统，基辅准备停止打击俄罗斯炼油厂。他还呼吁特朗普向克里姆林宫发出信号，不要袭击乌克兰能源基础设施。

9月14日，特朗普此前曾表示，乌克兰和俄罗斯同意不打击彼此的能源设施，但该倡议当时并未落实。泽连斯基指出，基辅提出过各种缓和局势的措施，但据他所说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京此前曾拒绝这些措施。

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