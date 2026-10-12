10月10日星期六，美国总统唐纳德·特朗普相当突然地宣布，已与普京就向全球市场供应俄罗斯柴油达成协议。 据他称，俄罗斯将立即供应30多万吨，过一段时间再供应50万吨，随后供应100万吨，未来还将额外供应300万吨。 美国财政部当天颁发了一份临时许可证，允许这些供应持续至2027年4月。 也就是说，这是对俄罗斯柴油制裁的突然且单方面解除，而该产品在侵略国整体出口结构中占据着重要地位。

国际社会的反应，说得委婉些，也是褒贬不一。俄罗斯的支持者对此消息欢欣鼓舞，而在乌克兰、欧洲以及特朗普的反对派中，这一事件则引发了震惊。 甚至在共和党内部，也有声音指出，华盛顿此举是在奖励普京，而非在结束战争的问题上对他施加压力。

但在所有耸人听闻的头条新闻背后，还有更重要的事情。 柴油协议——实际上并非关乎燃料，甚至与经济无关。这是一项政治举措，再次表明：华盛顿不仅愿意，而且非常渴望与莫斯科直接打交道，既不顾及基辅，也不理会布鲁塞尔。 而这仅仅是第一步——在随后的48小时内，围绕乌克兰的政治外交格局发生了根本性变化，因为特朗普以强硬的措辞呼吁在基辅实现政权更迭并举行选举。 据媒体报道，这再次让泽连斯基及其团队感到“惊讶和震惊”。

特朗普为何需要与普京达成柴油协议？美国实际上将获得什么回报，而莫斯科又将得到什么？在此过程中，乌克兰和欧洲扮演着什么角色，这一切又将如何影响战争？ UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

该协议具有政治性质，而非经济性质

从形式上看，这一切似乎是为了应对高昂的燃油价格。 在美国，柴油价格约为每加仑6.30至6.50美元（约3.7升）——这对美国政治而言是一个至关重要的变量，在中期选举前夕正对共和党人构成打击。 但特朗普声明中提到的来自俄罗斯的供应量过于微小，根本无法真正改变市场格局。目前正运往美国的30万吨，甚至不足以满足一天（！）的消费需求。 只要乌克兰继续打击俄罗斯的炼油厂，即使俄罗斯完全恢复出口也无济于事。也就是说，作为一项经济协议，这实际上几乎不起作用。

但作为一项政治举措——它完全起到了作用。允许出口柴油显著增加了俄罗斯的收入，并扩大了其战争资源，而莫斯科却无需做出任何让步。 特朗普将此前捆绑在一起的两个问题分开了：解除制裁与停止对乌克兰能源设施的打击。 俄罗斯获得了制裁制度的实质性缓解，而无需为此做出任何让步。这对普京来说无疑是绝对的政治胜利，别无其他说法。

据悉，特朗普起初要求基辅单方面停止对炼油厂的打击。泽连斯基拒绝了这一要求——据称多达六（！）次——并坚持要求莫斯科采取对等措施。 直到第七次，特朗普才直接与普京进行谈判。这彻底埋葬了基辅数月来一直推动的“对等能源停火”构想。

不仅如此：据媒体报道，美方威胁称，如果对炼油厂的袭击继续，将停止向乌克兰武装部队提供情报。 这将极大地削弱乌克兰的作战能力，以及其本就有限（遗憾的是）有效抵御普京空袭的能力——甚至连提前获知这些袭击的能力也会大打折扣。

乌克兰和欧洲的

反应：震惊与无力

基辅方面的反应相当激烈。泽连斯基明确表示，他认为特朗普的决定软弱且错误。 顺便提一句，乌克兰代表团周六恰好正在美国与美方及欧洲代表进行谈判——结果猝不及防地遭遇了这一消息。谈判被迫提前结束。

对班科瓦街（乌克兰总统府）而言，这一切看起来既是一场战略性失败，也是来自美国伙伴的“背后一刀”。 基辅在2026年的整个战略，都是基于积极打击俄罗斯（特别是其炼油厂），从而以对等原则换取能源和海上停火， 而如果莫斯科拒绝——则诱使特朗普通过以林赛·格雷厄姆命名的“地狱级制裁”。 然而结果却恰恰相反：华盛顿在未向乌克兰提出任何要求、甚至似乎根本未曾尝试提出要求的情况下，解除了部分制裁。基辅的关键影响力杠杆之一，因特朗普与普京的合作而失效。

欧洲方面也对此事表现出了强烈的困惑。布鲁塞尔官方及欧洲官员明确表示，即使面对美国的立场和行动，他们仍将继续支持基辅并维持对俄罗斯的制裁压力。 颇具象征意义的是，就在今天——10月12日星期一——欧洲人迅速通过了针对俄罗斯的第22轮制裁方案。 不过，该制裁方案的效力很可能与此前21轮制裁方案一样，不会对俄罗斯的作战能力产生根本性影响。

值得注意的是，美国财政部部长斯科特·贝森特在回应欧盟立场时，称欧洲人的反应是虚伪的，并指出他们自己并未放弃使用俄罗斯的能源资源。 据这位官员称，自战争爆发以来，欧洲各国支付给俄罗斯的资金超过了提供给乌克兰的援助，因为它们无法完全放弃俄罗斯的能源。 这一点很难反驳，因为正是那个如此坚决支持乌克兰、如此顽强反对解除制裁的欧盟， 自2026年初以来却从俄罗斯进口了创纪录的1200万吨液化天然气，为普京的战争提供了约80亿欧元的资金。

不过，这场争执暴露了一个更深层次的问题：针对俄罗斯的西方统一战线早已不复存在。华盛顿正与莫斯科签署自己的双边协议，完全无视盟友的立场。 对于那些为支持乌克兰投入了巨大政治和财政资源的欧洲领导人来说，这自然被视为一记背后捅刀。

对泽连斯基的

最后通牒与能源停火的未来

周日，特朗普又发表了两项重要声明。 第一，他多次公开呼吁泽连斯基下台并举行大选。特朗普称其是结束冲突的主要障碍，并声称这位乌克兰总统“不懂得如何达成协议，也从未达成过协议”。 特朗普的支持者——尤其是埃隆·马斯克——立即附和了这一观点。乌克兰领导人对此给出了惯常的回应：他已做好举行大选的准备，但目前尚无法立即举行。 他提出的条件是实施为期60天的停火，而俄罗斯显然绝不会接受这一条件——克里姆林宫已对此表示拒绝。

特朗普的第二项声明是宣布俄罗斯与乌克兰之间达成能源停火。在Truth Social的帖文中，特朗普写道，双方据称已就此达成一致，停火自此刻起生效。 在社交媒体上以及特朗普的“自我世界”里，一切都显得美妙无比，但问题在于，无论是莫斯科还是基辅，都对此一无所知，甚至不知道双方之间竟然已经达成了停火协议。 泽连斯基立即对此作出回应，表示乌克兰已做好停火准备。而俄罗斯高层则对此事完全未予置评，继续若无其事地轰炸能源设施。

由此形成了一种相当荒诞的局面：全世界只有一个人知道所谓的“停火”一事。而事实证明，这不过是此人凭空杜撰出来的。

这似乎是试图在柴油协议引发批评后扭转局面。通过宣布停火，特朗普显然想表明，他与普京达成的协议给乌克兰带来了切实成果。 但由于莫斯科保持沉默，而基辅仅表示了意愿，这更像是一场非常奇怪的公关秀，而非严肃的外交。 这营造出一种错觉，仿佛华盛顿正在掌控局势——而实际上它根本无法掌控任何事情，只是对各种事件进行零星的反应。

柴油协议对乌克兰和世界

的影响

结果，由于特朗普和普京达成的柴油协议，首先，关于所谓“统一的西方世界”的观念被彻底摧毁。特朗普表明，美国准备与莫斯科直接谈判。 对于欧盟而言，这也是一种信号，显著助长了那些要求恢复与俄罗斯所有关系的右翼民粹主义者的声势。

其次，乌克兰失去了对华盛顿的主要施压手段——即在复杂的多边谈判中将打击炼油厂作为谈判筹码。 而美国威胁要停止情报共享和/或切断“星链”服务，将严重削弱乌克兰武装部队打击俄军后方的能力。如果这一情况真的发生，基辅的军事能力将大幅缩减，外交地位也将进一步削弱。

第三，10月18日临近——这是最后期限，届时美国政府必须对购买俄罗斯能源资源的买家（即针对自身）实施“地狱般制裁”，或者向国会解释为何不采取行动。 在柴油协议达成后，实施制裁的可能性微乎其微，但来自民主党、本党内的鹰派以及欧洲方面的压力显然会不断加大。

第四，这或许是最关键的一点——全世界都接收到一个重要的政治象征性信号：对俄罗斯的制裁可以轻易解除，且不会产生任何后果。 对于所有希望与俄罗斯合作、却又心存顾虑或以某种方式暗中规避西方制裁的人来说，这是一个至关重要的论据。既然美国人可以，为什么其他人就不能呢？这是一个反问句。

专家

观点

政治学家马克西姆·贡恰连科认为，唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京就俄罗斯柴油机达成的协议，以及美国总统宣布的“能源停火” ，恰恰凸显了当前谈判进程的核心问题。华盛顿渴望立竿见影的成果，但迄今为止，它尚未表明如何确保莫斯科履行协议。

“特朗普的动机未必是愿意向克里姆林宫做出让步。 首要目的是迎合国内选民。在燃料市场经历数月动荡之后，对特朗普而言，向美国民众证明自己有能力对该市场施加建设性影响至关重要。这一切都发生在国会中期选举前夕。 因此，能源协议以及这场针对市场的示威性博弈，其受众正是美国选民。 此处的战略矛盾更为深层：在短期经济利益的背景下，美国正与旨在限制俄罗斯资源贸易并使其退出战争的长期计划产生冲突。 而这正体现了显著的分歧：无论是特朗普的反对者，还是他的同党，都对此持不同意见。

更严重的问题是——10月11日宣布的“能源停火”……当然，这种“单方面”的和解并未在双方之间奏效。 俄罗斯继续对乌克兰能源设施发动袭击，而乌克兰的打击目标中仍包括俄罗斯的炼油厂。 在此背景下，与俄罗斯就贸易问题达成协议，意味着既无法通过武力（开展经济斗争）施压，也无法通过外交手段（在战争中寻求两国对话途径）施压，”贡恰连科指出。

该专家认为，在近期内可能会出现两个并行的进程。白宫将寻求新的手段来达成协议，以便将其包装成外交上的成功。克里姆林宫则会试图将此转化为经济和政治上的让步，同时又不放弃其要求。 而乌克兰则陷入了政治不对称的局面：莫斯科在此刻便能从中获益，却无需被迫收敛其侵略野心；而华盛顿则在不作任何让步的情况下向其发放“奖励”。

“总体而言，我们的首要任务是既要防止与华盛顿的争端演变为目的本身，也不要接受对自身行动的单方面限制。 基辅应坚持要求对等停止袭击、引入国际监督机制、获得明确的安全保障，并与美国、国会及欧洲伙伴进行协调。 最大的风险在于这样一种模式：俄罗斯在不改变行为的情况下获得让步，而乌克兰只得到未来安全的承诺。 “只有当政治声明得到切实行动和影响力机制的支撑时，和平进程才会成为现实，”马克西姆·贡恰连科确信道。



总而言之，柴油协议并非关乎燃料本身。这是一场政治交易，华盛顿为了自身国内政策以及与莫斯科的双边协议，既牺牲了乌克兰的利益，也抛弃了常识。 特朗普将解除制裁与停止对能源领域的打击分开了，向克里姆林宫做出了政治、象征性和经济上的让步，却未要求对方在缓和局势方面承担任何义务。基辅提出的“对等停火”战略显然已告破产。

对乌克兰而言，后果也可能极为严峻：失去为数不多的影响力杠杆之一，面临情报支持被终止的威胁， 而若与特朗普的冲突升级，也不能排除针对乌克兰领导层的个人制裁，或华盛顿可能公开其掌握的某些有损声誉的材料。 特朗普最终能否顶住来自国会、民主党、乌克兰和欧洲的压力——这仍是未知数。但有一点非常明确：柴油协议再次改变了游戏规则，一切将不再“如故”。

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