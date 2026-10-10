The Telegraph пояснило, навіщо Трампу угода з Путіним щодо дизеля

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Президент США Дональд Трамп міг домовитися про постачання російського дизельного пального, щоб продемонструвати американцям здатність знижувати ціни напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. Таку версію висуває британське видання The Telegraph.

За заявою Трампа, Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки. Американський президент стверджує, що це допоможе знизити ціни. Після його оголошення ф’ючерси на дизельне пальне впали приблизно на 4%.

Водночас галузеві аналітики сумніваються, що такі обсяги здатні суттєво вплинути на світовий ринок. Аналітик нафтової галузі Том Клоза назвав оголошення радше символічним кроком і поставив під сумнів можливість тривалого зниження цін.

Домовленість також викликала критику через її можливі наслідки для України. Президент Володимир Зеленський назвав її «подарунком Путіну», наголосивши, що доходи від продажу пального допомагатимуть Росії фінансувати війну. Раніше він закликав Трампа посилити тиск на Москву та обмежити її нафтові доходи.

Критику висловив і сенатор-демократ Річард Блументаль, який закликав американського президента скасувати домовленість. Представники енергетичної галузі США також поставили під сумнів доцільність закупівель російського пального замість розвитку власних потужностей.

За оцінкою The Telegraph, Трамп прагне показати виборцям, що може впливати на вартість енергоносіїв і зменшувати витрати американських домогосподарств. Однак чи призведе угода до тривалого здешевлення пального, залишається невизначеним.

Джерело: The Telegraph

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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