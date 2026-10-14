У Мексиці через циклони загинули шестеро — CBS News

У Мексиці кількість загиблих унаслідок урагану «Саймон» і залишків тропічного шторму «Рейчел» зросла до шести. Зливи спричинили повені та зсуви на тихоокеанському узбережжі країни, повідомляє CBS News.

Ураган біля узбережжя

«Саймон» залишався ураганом першої категорії та повільно рухався над Тихим океаном поблизу західного узбережжя Мексики. Максимальна стала швидкість вітру сягала 90 миль на годину. За даними Національного центру ураганів США, центр урагану перебував приблизно за 115 миль на захід від мису Кабо-Коррієнтес і рухався на захід зі швидкістю 2 милі на годину.

Зовнішні смуги урагану принесли сильні опади в райони між гірським хребтом Сьєрра-Мадре та Тихим океаном поблизу Пуерто-Вальярти. Влада штатів Наярит і Сіналоа стежила за підвищенням рівня річок та загрозою повеней. До п’ятниці у штатах Південна Нижня Каліфорнія, Наярит і Сіналоа очікували до 3 дюймів опадів.

Жертви та рятувальні роботи

У штаті Нижня Каліфорнія щонайменше чотири людини загинули через наслідки посттропічного циклону «Рейчел». В Енсенаді потоки води зносили автомобілі та пошкоджували будинки, а в інших районах штату зсуви й розливи річок відрізали від сполучення кілька громад.

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Прокуратура штату повідомила, що серед виявлених жертв були 13-річна дівчина, дві жінки віком 30 і 35 років, чотирирічний хлопчик і ще одна неідентифікована людина. Тіла дівчини знайшли в неділю, двох жінок і хлопчика — в понеділок, а неідентифіковану людину — у вівторок. У Нижній Каліфорнії також розшукували п’ятьох зниклих безвісти, зокрема трьох людей в Енсенаді та батька із сином, які вирушили на риболовлю в Сан-Феліпе.

Мексиканські військові гелікоптерами врятували 32 людей із ранчо в Енсенаді, серед яких були 22 іноземці та 13 молодих людей. За словами губернаторки штату Марини дель Пілар Авіли, для допомоги постраждалим у Нижній Каліфорнії залучили близько 14 тисяч федеральних і штатних працівників.

У штаті Герреро «Саймон» повалив дерева й електроопори, заблокував дороги та затопив будинки, зокрема в Акапулько. У столиці штату Чильпансінго 71-річний чоловік загинув після обвалення стіни.

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