墨西哥因气旋造成6人死亡——CBS News

据CBS News报道，在墨西哥，飓风“西蒙”和热带风暴“雷切尔”的残余环流造成的死亡人数已升至6人。暴雨在该国太平洋沿岸引发洪水和山体滑坡。

近海飓风

“西蒙”仍为一级飓风，正缓慢在墨西哥西海岸附近的太平洋上移动。最大持续风速达到每小时90英里。美国国家飓风中心称，飓风中心位于卡波科连特斯角以西约115英里处，正以每小时2英里的速度向西移动。

飓风外围雨带为靠近巴亚尔塔港、位于马德雷山脉和太平洋之间的地区带来强降雨。纳亚里特州和锡那罗亚州当局正在监测河流水位上涨及洪水威胁。预计到周五，南下加利福尼亚州、纳亚里特州和锡那罗亚州的降雨量将达3英寸。

遇难者与救援工作

在下加利福尼亚州，至少4人因后热带气旋“雷切尔”的影响死亡。在恩塞纳达，急流冲走汽车并损坏房屋；该州其他地区的山体滑坡和河流泛滥使数个社区与外界失去交通联系。

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州检察院表示，已发现的遇难者中包括一名13岁女孩、两名30岁和35岁的女性、一名4岁男孩，以及另一名身份不明者。女孩的遗体于周日被发现，两名女性和男孩的遗体于周一被发现，身份不明者于周二被发现。下加利福尼亚州还在搜寻5名失踪人员，包括恩塞纳达的3人，以及前往圣费利佩钓鱼的一对父子。

墨西哥军方用直升机从恩塞纳达的一处牧场救出32人，其中包括22名外国人和13名年轻人。州长玛丽娜·德尔·皮拉尔·阿维拉表示，约1.4万名联邦和州工作人员被调派协助下加利福尼亚州受灾民众。

在格雷罗州，“西蒙”刮倒树木和电线杆，阻断道路并淹没房屋，其中包括阿卡普尔科的房屋。在州首府奇尔潘辛戈，一名71岁男子因墙体倒塌死亡。

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