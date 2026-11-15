比利时检方拘留了一名78岁男子，其案件涉及1994年卢旺达图西族种族灭绝。大规模杀戮期间，他曾担任卢旺达南部加塔加拉一所残障人士中心的负责人，RMF24报道。

涉嫌与中心内的袭击有关

调查人员仅公布了被拘留者的姓名首字母“R.”。比利时媒体Belgium News指出，此人可能是让-巴蒂斯特·R.，他于2005年获得比利时国籍。

据法新社报道，1994年4月24日，胡图武装分子据称奉该中心时任负责人的命令，将躲藏在该机构内的图西族男子带出，随后杀害了他们。该通讯社称，另一次袭击发生于5月9日：武装分子可能杀害了其他图西族社区成员，其中大多是妇女和儿童。

检方还怀疑被拘留者参与了筹备种族灭绝的会议，并强迫工作人员和患者携带注明其族裔身份的文件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

证词收集历时二十多年

据比利时媒体报道，人权组织African Rights早在20多年前就收集了对该男子不利的证词。他的名字也可能被列入卢旺达一份涉嫌在种族灭绝期间犯下最严重罪行者的名单。

1994年4月至7月期间，卢旺达至少有80万人死亡。大多数受害者是图西族人，但遇害者中也有反对大规模杀戮的胡图族人。这些罪行主要由胡图极端分子武装人员实施，并得到军方和当时政府的支持。

比利时法院可依据普遍管辖权原则审理种族灭绝案件。据法新社报道，此前比利时已就卢旺达罪行进行了七次审判，共有12人被定罪。

关注我们在